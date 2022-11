El tremendo hueco que tiene en riesgo varias viviendas en San Antonio de Prado, Antioquia

Las fuertes lluvias siguen golpeando muy fuerte a varios sectores de Medellín y Antioquia. En el corregimiento de San Antonio de Prado, la comunidad, desde hace varios meses, ha venido conviviendo con un tremendo hueco que ha ido cediendo terreno y que podría llevarse algunas viviendas.

El hueco se abrió en el barrio Barichara. Con las fuertes lluvias, la montaña ha ido cediendo, hasta el punto de no solo erosionar el terreno y romper el tubo, sino, además, de tener en riesgo a 8 viviendas.

“Como tienen en riesgo su casa, entonces ellos están teniendo problemas en el sueño. Nos reportan que no están durmiendo de noche y más cuando se incrementan las lluvias. Las personas dicen que no duermen, que no tienen paz”, indicó Luisa María Sepúlveda, habitante del sector.

La comunidad también aseguró que han requerido a las autoridades en varias oportunidades, pero que, a pesar de las visitas a la zona, no han obtenido respuestas ni soluciones.

¿Qué dicen las autoridades?

“Es que uno no entiende por qué el funcionario, si eso está dentro de su misionalidad, no ha venido al territorio, por qué no ha hecho lo que tiene que hacer. Ellos nos dan una respuesta que es que el municipio no les ha dado un permiso de rotura, en primer momento para poder intervenir”, señaló Jhony Perea, habitante del sector.

Sin embargo, esta no es la única problemática que tienen los habitantes de San Antonio de Prado, también la vía de acceso está perdiendo la banca. La misma comunidad tuvo que señalizar la zona para evitar accidentes.

Daniel Esteban Salazar, habitante del sector, aseguró que la situación es “preocupante porque San Antonio tiene una malla vial en muy mal estado. Si esta vía se nos termina de hundir, se nos va, se daña. Quedaríamos solamente con una vía de ingreso, la cual ya no soporta ni siquiera la cantidad de carros. En este momento tenemos que durar hasta dos horas para ir a Medellín”.

Según información, son alrededor de 50 personas las que estarían en riesgo.

