CANAL RCN
Colombia

Impactante testimonio: pareja de Baby Demoni revela cómo la encontró sin vida

El joven confesó que antes del hecho discutieron por una presunta infidelidad. Tras recibir un mensaje de ella, regresó a casa y la halló inconsciente.

Baby Demoni
Foto Instagram @baby_demoni_

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
01:43 p. m.
El caso de Baby Demoni continúa generando impacto entre sus seguidores. En medio de la controversia, Samor, su pareja sentimental, decidió romper el silencio y compartir detalles del último momento en que la vio con vida.

Novio de Baby Demoni reveló mensaje del último de la influencer

El joven, quien ha estado bajo sospecha tras ser señalado por personas cercanas a la influencer, publicó una entrevista en TikTok donde habló abiertamente sobre lo sucedido y los instantes previos al fallecimiento de la creadora de contenido.

Uno de los aspectos que más revuelo causó fue cuando Samor mencionó el último mensaje que le envió Baby Demoni, una revelación que ha despertado nuevas reacciones y preguntas en redes sociales.

"Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor cuide a mi hija", ese habría sido el mensaje.

De igual manera, el novio confesó que en varias ocasiones, Baby Demoni lo manipuló con el hecho de que se quería quitar la vida.

"Yo era el que agachaba la cabeza, el que pedía disculpas, pues para que esto no llegara a escalar al nivel que escaló, confesó Samor.

Así fue cómo el novio de Baby Demoni encontró a la influencer

Hay que destacar que Samor reconoció que antes del fallecimiento tuvieron una fuerte discusión. Según él, el motivo habría sido una posible infidelidad por parte de Baby Demoni, lo que provocó que ambos se gritaran y se faltaran al respeto en medio del altercado.

Ahora bien, el artista dijo que tan pronto vio el mensaje, se devolvió rápidamente a la casa donde vivían juntos.

"Cuando yo llegué, abrí la puerta, la llamé, no me respondió... Salí corriendo al baño, ella estaba colgada en la división del baño", añadió.

Por el momento, el caso sigue en investigación y no se conocen más detalles sobre la muerte de Baby Demoni.

