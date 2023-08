¿Qué pasó con el presidente Gustavo Petro y por qué incumplió su agenda en Brasil?

En un año que lleva de Gobierno, el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por cambiar o cancelar repentinamente sus agendas y participaciones en eventos públicos de suma relevancia, tanto para el ejecutivo, como para los colombianos.

Uno de los casos más recordados fue cuando recién se posesionó como presidente y no asistió al acto militar en el que iba a oficializar su Cúpula Militar, en ese entonces, la excusa del presidente fue el no sentirse bien médicamente.

A más de 365 días de Gobierno la situación no ha cambiado. Durante la jornada del miércoles 9 de agosto el presidente no hizo apariciones públicas ni pronunciamientos en redes sociales, pese a que se encontraba cumpliendo agenda internacional en Belém do Pará, Brasil.

¿Qué pasó con la agenda del presidente Petro?

El lunes 7 de agosto, después de haber participado en la conmemoración de la Batalla de Boyacá y del primer año de su Gobierno, en horas de la noche el presidente llegó a Catam para trasladarse al país brasilero para participar el martes 8 y miércoles 9 en la Cumbre por la Amazonía ‘Unidos por nuestros bosques’.

El encuentro tiene suma relevancia para el mandatario colombiano y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la importancia de la selva amazónica. A la reunión también asistieron los presidentes de Bolivia, Perú, y representantes de Guyana y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Cancelación de agenda

Después de haber participado el martes durante toda la jornada en el encuentro de alto nivel, este miércoles 9 no hubo rastro alguno del mandatario colombiano, ni pública, ni virtualmente.

La inasistencia del mandatario comenzó a notarse cuando no se le vio en la foto oficial de la finalización de la cumbre.

Sobre el incumplimiento, desde la Presidencia de la República se aseguró que el presidente no estuvo en la fotografía debido a que estaba liderando una reunión virtual sobre la denuncia de la Fiscalía General y el presunto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de atentar en contra del fiscal Francisco Barbosa.

#Noticia | El presidente Gustavo Petro no regresará a Colombia esta noche pues, según información de los pilotos del avión presidencial, hay una tormenta que dificulta el vuelo.

El mandatario se encuentra en Brasil, a donde viajó para participar en la Cumbre por la Amazonía.

Después de la reunión, Petro continuó en silencio desde Brasil. Iba a estar en ese país hasta el miércoles, sin embargo, en horas de la tarde se conoció que la Casa de Nariño tomó la decisión de quedarse una noche más en Brasil por supuestas dificultades en las condiciones climáticas.

“Que por razones de orden meteorológicas se hace necesario posponer el vuelo presidencial, de tal manera que el presidente de la República regresará a Colombia el día 10 de agosto del 2023”, se explicó en el decreto 1298.

Sin embargo, en el país brasilero no se reportaron mayores contratiempos climáticos que afectaran el flujo aéreo.

Por ahora, el presidente no se ha pronunciado sobre situaciones como la del fiscal Barbosa o sobre el asesinato del candidato presidencial en Ecuador Fernando Villavicencio.

Es visto nuevamente el presidente Petro

Nuevamente se le volvió a ver al presidente colombiano en la mañana de este jueves 10 abordando el avión 0001 de la FAC de regreso a Colombia. Se estima que a las 01:00 p.m. se reúna en la Casa de Nariño con su homólogo de Suiza, Alain Berset.