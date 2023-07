Invitados de lujo participarán en el She Is Global Forum 2023 en Medellín

She Is Global Forum es un hito en la lucha por la equidad de género y el empoderamiento femenino en Latinoamérica y en su quinta versión el tema principal será ‘Resiliencia para la Transformación’. Durante tres días el Centro de Convenciones Plaza Mayor reunirá a mentes visionarias, líderes y soñadoras para impulsar el intercambio de conocimientos y la transformación hacia la equidad de género.



Para construir las iniciativas en pro de las mujeres, el evento contará con importantes personalidades nacionales e internacionales. Hombres y mujeres de diferentes sectores: público, privado, academia, sociedad civil, entre otros.

“Un encuentro con el sello Marca País, impulsando la inversión, proyectando el talento local y fomentando el trabajo en equipo, convirtiéndose en uno de los espacios más destacados de networking”, señala la fundación.

Algunos de los invitados al She Is Global Forum 2023 son:

Odino Faccia, cantautor ítalo-argentino del Vaticano y candidato al Premio Nobel de la Paz

Tareq Azim, filántropo afgano y quien creó la primera Federación de Boxeo de Mujeres de Afganistán para abordar los daños del trauma acumulado del país a través del deporte y la salud mental

Ruth Mitchell, premio Nobel de la paz 2017

Amanda Dudamel, filántropa y virreina universal

Keyla Michelle Watt, sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia

Gema Sacristán, directora general de Negocio BID Invest

Gabriela Padrón, senior regional Brand director Nike

Claudia Bahamón, Fundadora BeClá

Mónica Fonseca, cofundadora de The Lab Girl & Co, CEO Chichachuz.co

Claudia Restrepo Montoya, rectora Universidad Eafit, Medellín

Alejandro Cheyne García, rector de la Universidad del Rosario

Silvia Moschini, presiednte y cofundadora de Unicoin

Yolanda Ruiz Sánchez, presidenta Nacional de Mujeres del Mezcal y del Maguey

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo

Para Nadia Sánchez, CEO de la Fundación She Is, en esta quinta edición "continuará fortaleciendo en la agenda los desafíos, posibilidades y oportunidades que nuestra sociedad enfrenta para lograr una mayor equidad de género y fomentar relaciones empáticas, igualitarias y pacíficas en todos los ámbitos que habitamos, contribuyendo así a una transformación consciente del mundo".

Eventos dentro de She Is Global Forum 2023

Dentro de la programación se encuentra el Innovation Tank, donde emprendedoras compartirán sus modelos de negocio e inspiraciones en el Ring de los Sueños para tener la oportunidad de ganar capital semilla que impulse sus proyectos.

También hay espacio para talleres y keynotes sobre temas de emprendimiento, innovación, prevención de violencias, storytelling y negociación, liderados por universidades como el Politécnico Grancolombiano, la Universidad del Rosario y EAFIT.

Habrá además una noche de gala, los She Is Awards, en la que será desplegada una alfombra morada para reconocer y premiar a mujeres destacadas en 21 categorías. Para destacarlas y honrarlas She Is cuenta con un jurado internacional.

Para conocer más información de este evento ingrese a www.sheisforum.com