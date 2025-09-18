Exintegrantes del Batallón La Popa fueron sentenciados entre 5 y 8 años por 135 casos de falsos positivos cometidos en el Caribe

Este jueves 18 de septiembre, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz dictó la primera sentencia restaurativa en el marco del caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, por parte de exintegrantes del Batallón La Popa en el Caribe.

Se trata de cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados que pertenecieron al Batallón de Artillería La Popa en Valledupar, a quienes la JEP señaló como máximos responsables de asesinar a 135 civiles entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira. Los exmilitares fueron sentenciados entre 5 y 8 años.

Esta es la primera de cinco sentencias que serán emitidas por el tribunal de paz en relación con el caso 03, por los falsos positivos presentados en Antioquia, Casanare, Huila, Norte de Santander y Meta.

En esta investigación, la JEP encontró estos dos patrones macrocriminales:

Personas presentadas como bajas en combate con connivencia entre la fuerza pública y el bloque norte de las AUC.

Personas en condición de vulnerabilidad capturadas arbitrariamente por miembros del Batallón La Popa, con el fin de ser presentadas como bajas en combate.

Las sanciones contra exmilitares de La Popa por falsos positivos

Sobre las sanciones, la JEP aseguró que esta y todas las sentencias que sean dictadas, van a ser cumplidas a la luz pública con monitoreo, controles y participación de las víctimas.

Para el caso de los exmilitares de La Popa, la sanción se dividirá en dos componentes: el reparador y restaurador, que incluye trabajos y obras sociales; y las restricciones de derechos y libertades a los comparecientes.

Los proyectos sancionatorios contra los exmilitares incluyen un proyecto de memorialización para la costa Caribe, en el cual se construirá un mausoleo con 700 osarios en el cementerio Ecce Homo, en Valledupar.

Las jornadas de trabajo serán de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 12 del mediodía, y entre 2 y 5 p.m.

Mientras se realizan estos trabajos, los comparecientes deberán residir en el casco urbano de Valledupar, en una casa dispuesta por la SAE y cuyos gastos serán cubiertos por el Ministerio de Defensa.

Así se determinó la sentencia de la JEP

La JEP impuso sanciones propias a cada uno de los 12 exintegrantes del Batallón La Popa, que comparecieron en el caso 03 y reconocieron su responsabilidad en la comisión de falsos positivos.

Así quedaron determinadas:

Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor del Ejército, sancionado por a 8 años.

Heber Hernán Gómez Naranjo, mayor del Ejército, sancionado a 6 años, cinco meses y seis días.

Efraín Andrade Perea, sargento del Ejército Nacional, sancionado a 6 años, un mes y seis días.

Manuel Valentín Padilla Espitia, sargento primero, sanción de 8 años.

Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente, sancionado a 5 años y diez meses.

Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente del Ejército Nacional, sancionado a 8 años.

José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero Ejército Nacional, sancionado por 6 años, 11 meses y 24 días.

Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente, sancionado a 5 años, siete meses y 12 días.

Elkin Rojas, cabo tercero del Ejército Nacional, sanción de 6 años, un mes y 12 días.

Yeris Andrés Gómez Coronel, soldado profesional, sancionado a 7 años, siete meses y 22 días.

Juan Carlos Soto Sepúlveda, soldado profesional Ejército Nacional, sancionado a 6 años, siete meses y 6 días.

Alex José Mercado Sierra, soldado profesional del Ejército Nacional, sanción de 7 años.

Las sanciones se dictaron en calidad de máximos responsables en el subcaso y coautores de crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución, así como del crimen de guerra de homicidio en persona protegida.