El análisis psicológico de Jhonier Leal

Llamar la atención y ser reconocido. Algo que siempre talló en la cabeza de Jhonier Leal desde su infancia al ver que las cosas no le salían igual de bien como a su hermano Mauricio. Este es el análisis psicológico de Jhonier, un psicópata que terminó matando a su hermano y su mamá para hacer lo que siempre había querido, sentirse el rey. Esto fue lo que dijo Carolina Gutiérrez de Piñeres, PHD en neuropsicología forense.

En el cuarto capitulo de “De Yhonier a Caín: tras las huellas de un asesino”, serie documental de Noticias RCN, Carolina Gutiérrez de Piñeres, explicó que: “Su silencio en este momento frente al no contar qué fue lo que pasó fue una manera de guardar una sorpresa. Como decir: ‘Yo a mostrar más adelante quién soy yo, ya que no está Mauricio, no está mi mamá. Ahora si podré mostrar quién soy, todos mis seguidores lo sabrán’”, explica Carolina.

Según la experta, el hecho de que Jhonier haya terminado matando a su hermano y su mamá es consecuencia de una frustración al preguntarse: “¿Por qué a pesar de hacer todo lo que hago no logro nada? No logro la atención de las personas, no logro la riqueza, no logro éxito, no logro reconocimiento”.

Lo que generó en Jhonier no ser el favorito de mamá

Siempre creció viendo a una madre que prefería a su hermano Mauricio y eso le generó muchas heridas que terminó queriendo sanar de esta horrorosa manera. “Él quería tener el cariño de su mamá. Para él debía ser doloroso que hubiera un hijo preferido y no fuera él”, explica Gutiérrez de Piñeres. “Puede haber un sentimiento de no ser reconocido”.

Según la neuropsicóloga forense, “la familia veía a Mauricio como alguien que necesitaba más protección, que era un poco más vulnerable. Lo padres tienden a proteger al hijo que creen que necesita más atención y muchas veces lo que ocurre es que el que necesita atención de verdad es el que aparenta ser el más fuerte”.

Esta falta de atención de Marleny generó, sin quererlo, a un monstruo que fue capaz de hacer algo impensado: matar a su propia madre. Y según Carolina, “el tenía capacidad para organizar, planear, comprender lo que estaba pasando”.

Lo que cree la familia de Jhonier y Mauricio Leal

Tal como lo dice la neuropsicóloga, familiares de los Leal confirman el error. Tía: “Marleny siempre era Maito”. Prima: “Para nadie era un secreto que Mauricio era su preferido”. Prima: “Mao era único, era la estrella de la familia Leal Hernández”.

Y a pesar de esto Jhonier no era de reclamos, todo lo contrario, era especial con su mamá, le cantaba canciones de amor y se mostraba pendiente de ella, pero terminó clavándole el cuchillo, odiándola como nunca, porque alguien con amor no puede ser capaz de apuñalar a un ser querido.

