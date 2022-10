Profesor de universidad de José Antonio Ocampo dice que es el "polo a tierra" del Gobierno

Semanas tensas se han vivido en Colombia debido a múltiples razones, entre las que se incluyen el alza del dólar, discusiones sobre la reforma tributaria, así como incertidumbre respecto al tema de exploración de hidrocarburos.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado varias declaraciones, las cuales han causado que los que el comportamiento de las divisas sea inestable, generando una fuerte devaluación del peso colombiano. Esta ha sido del 20%, la caída más grande en lo que se refiere a mercados emergentes como Colombia. Sumado a eso, el dólar ha estado en un aumento constante, incluso rozando los 5.000 pesos en la jornada del 24 de octubre.

Por otro lado, está el tema de la inversión extranjera en el país. Está el caso de los TES (Títulos de Tesorería) que otorga el Gobierno, los cuales tienen una alta tasa para pagar mejores rendimientos a quienes los compren. Sin embargo, estos ya son muy costosos para el Gobierno debido a los altos intereses. Estos títulos o bonos como los TES ya no serán emitidos por el Gobierno durante lo que resta del 2022.

Ocampo, el mediador de la tranquilidad

En los meses de Petro en la Presidencia, una figura se ha resaltado por mantener la calma, la tranquilidad, incluso desde la Universidad de Columbia en Nueva York lo tildan como el "polo a tierra" del Gobierno. Se trata de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

Este funcionario ha sido el encargado de asegurarle a los inversores extranjeros que las finanzas públicas del país se encuentran en buenas manos

Ocampo fue calificado como el "polo a tierra" por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

"Ha sido el polo a tierra en un gobierno desordenado. Le ha dado garantías a los mercados, generalmente contradiciendo a otros miembros del gabinete. Eso es un trabajo poco placentero y va a generar tensiones", sostuvo Cárdenas.

Un ejemplo claro de esta situación fue la discusión respecto a la exploración de hidrocarburos. La viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruiz, señaló que no se iban a firmar nuevos contratos de exploración, lo cual generó incertidumbre. Sin embargo, Ocampo tuvo que salir a decir que esta decisión todavía no se ha tomado.

Otro caso fue el de la compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos del país por parte del Gobierno. El acuerdo se dio, pero el presidente Petro indicó que para hacer eso podría emitir la deuda pública.

José Antonio Ocampo fue preguntado acerca de la posible venta de bonos TES para comprar las tierras, a lo que respondió lo siguiente: "No sé si el presidente dijo eso o no, pero en cualquier caso, en el Ministerio de Hacienda está claro que eso no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES".