Las fuertes precisiones del exministro José Manuel Restrepo al presidente Petro por informe de economía

Este sábado 23 de diciembre, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le hizo varias observaciones sobre la economía colombiana durante el periodo 2023, luego de un comentario del presidente Gustavo Petro Urrego en redes sociales.

En su publicación, Petro destacó que Colombia se encuentra entre los tres países con mejor comportamiento económico en América Latina, según un informe de The Economist. Sin embargo, Restrepo respondió al trino del mandatario y señaló que este estudio solo toma en cuenta a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dejando fuera a otros países que podrían tener un mejor desempeño económico.

Restrepo recordó que solo tres países de América Latina son miembros de la OCDE y que Colombia ocupa el tercer lugar dentro de estos países. Por lo tanto, no se puede considerar que sea el mejor comportamiento económico de toda la región. Además, enfatizó que, según el mismo estudio realizado entre 2021 y 2022, Colombia retrocedió siete posiciones en su desempeño económico, pasando a formar parte de la media tabla hacia abajo.

El exfuncionario destacó que en el indicador de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Colombia pasó del segundo lugar entre los países de la OCDE al puesto número 9. Por lo que para el exministro es crucial trabajar para recuperar ese crecimiento.

Adicional a esto, el exjefe de cartera también adjuntó la tabla comparativa entre los resultados del estudio para los periodos 2021-2022 y 2023, demostrando la pérdida de posiciones de Colombia. Asimismo, mencionó proyecciones del FMI y CEPAL que indican un mejor desempeño económico para países como El Salvador, Perú, Uruguay y Paraguay, los cuales no podrían ser considerados “progresistas”.

Es necesario mencionar que el informe de The Economist evalúa indicadores económicos y financieros, como la inflación, amplitud de la inflación, PIB, empleo y desempeño del mercado de valores en 35 países. Según la más reciente entrega, Grecia se posicionó en el primer lugar por segundo año consecutivo, seguida por Corea del Sur y Estados Unidos. Chile y México ocuparon los puestos siete y 18 respectivamente, mientras que Colombia se ubicó en el lugar número 22.

Es importante mencionar que este estudio se enfoca únicamente en los países miembros de la OCDE, lo que limita la comparación con otros países de América Latina y el mundo que podrían tener un mejor desempeño económico.

Presidente. Varias precisiones



1. No es ese el mejor comportamiento económico de toda América Latina. Otros países pudieron tener mejor comportamiento, pero al no ser miembros de OECD, no entran en este estudio

2. Solo hay tres países de América Latina, que son miembros hoy



