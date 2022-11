Joven delincuente entrega arma a Gustavo Bolívar buscando una segunda oportunidad

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a través su cuenta de Twitter relató una situación que vivió con un joven delincuente durante la Fiesta del Libro de Villavicencio en la que participaba en el conversatorio ‘El origen de las historias’.

Bolívar contó que mientras daba la charla, un joven pidió la palabra para decirle que la delincuencia común también quería desarmarse a cambio de oportunidades como se ha ofrecido en el proyecto de paz total, que el pasado jueves 3 de noviembre fue aprobado en su totalidad por el Congreso, y en la iniciativa Jóvenes en Paz.

“Como muestra de buena voluntad me entregó su arma. Llamé a la Policía y se la entregué”, escribió el congresista.

Agregó que al ser una situación inesperada no había ningún tipo de protocolo para reaccionar, sin embargo, la Alcaldía se hizo cargo. Y aprovechó para reiterar que en este país solo se necesitan segundas oportunidades.

“Pero este país no está diseñado para segundas oportunidades. Por ejemplo, un joven con antecedentes no puede ingresar a la administración pública. El sistema no lo acepta. En el sector privado no le dan trabajo por desconfianza”. Dijo que por más que la persona busque resocializarse no encuentra los caminos para hacerlo por lo que continúa en una espiral de delincuencia.



En cuanto al joven que decidió desarmarse, encontró una segunda oportunidad en la administración local. Gustavo Bolívar señaló que el alcalde Juan Felipe Harman le ofreció empleo elaborando el alumbrado de Navidad.

La iniciativa Jóvenes en paz propuesta por el Gobierno

El presidente Gustavo Petro ha hablado de su intención de reeditar el programa ‘Jóvenes en Paz’, una estrategia que se implementó cuando fue alcalde de Bogotá y que busca combatir los índices de violencia.

De acuerdo con el análisis del presidente si se trasladara el programa a nivel nacional, teniendo en cuenta el “mapa de calor de tasas de homicidios urbanas”, son 100.000 jóvenes que se beneficiarían de un suministro de recursos a cambio de no estar o dejar de pertenecer a las bandas delincuenciales, y entrar a estudiar o terminar de hacerlo.

Para el mandatario este podría ser un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios y la violencia en general en las zonas de los municipios y ciudades más violentas del país.