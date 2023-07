Joven denunció haber sido víctima de caso de obscenidad al interior de un taxi

Son varios los casos de violencia contra la mujer que se registran en el país. El más reciente tiene que ver con la escena de horror que vivió una usuaria de taxi en Medellín. Al parecer, mientras iba en el carro, el conductor, ni corto ni perezoso, estaba cometiendo actos obscenos delante de ella.

El caso de obscenidad se registró cuando la mujer abordó el taxi en el norte de la ciudad.

“Apenas entré en el taxi si me di cuenta de que, además del retrovisor, había unos espejos que daban hacia la vista del pasajero y el señor eventualmente lo acomodaba para mirar”, aseguró la víctima, identificada como Paula Marín.

Según su testimonio, justo en la mitad del recorrido, la situación empeoró.

"Sus movimientos eran muy obvios. Yo quedé en shock"

“Esos movimientos se estaban haciendo mucho más notorios, más fuertes, más obvios y pues yo entré en shock. Realmente empecé a temblar, estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer uno, no se imagina qué hacer en esos momentos hasta que está en la situación”, agregó.

La joven narró que asustada logró sacar su teléfono móvil para grabar y tomar las fotos que permitan identificar al conductor del vehículo.

“Ya me siento más tranquila, obviamente, ayer me puse a llorar de la impotencia, yo iba a salir en la noche, pero del miedo, dije no, prefiero evitar y es muy triste tener que hacer eso. Sentir como una mujer no puede salir por el miedo de que algo va a pasar”, añadió.

Con la denuncia interpuesta y las placas del vehículo, las autoridades tratan de ubicar al conductor del taxi.

