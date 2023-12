La noche de despedida

Él no lo sabe, pero yo lo imitaba desde muy pequeño, me conozco de memoria casi todas sus canciones e incluso las puedo recitar como una poesía que me ayudó a sorprender a más de una persona con la forma como lo hago.

En las eternas tertulias que sosteníamos con mi abuelo (Adán Sánchez), mi papá Bernardino Sanabria y Robinson Ortega, un vecino que era el tío universal para nosotros, yo era el encargado de poner la música en el viejo Pioneer gris que adornaba la sala y que un contrabandista le había dejado a buen precio a mi viejo.

Allí, sentado en la sala, mientras ese trío de amigos bajaban y bajaban botellas de licor, yo, con una limonada preparada por mi abuela, me dejaba seducir por el piano y las maracas, y en forma espontánea cantaba temas como “Me llevarás en ti aunque no quieras”, “Si hoy fuera ayer”, “Yo visité la cárcel del Sing Sing y en...”, podría continuar hasta hacer este escrito interminable.

Sin quererlo, con mi canto motivaba a mis dos padres (mi abuelo era como mi papá también) a seguir la parranda, mientas yo no dejaba de maravillarme con esa voz que solo después supe que había nacido muy cerca de nosotros, en Soledad.

La música de Alci Acosta y de otros artistas llenaba mis bolsillos porque sabía cada canción que les gustaba a mis viejos y así, por cinco pesos, le soltaba a mi abuelo “Llegó borracho el borracho”, temazo de José Alfredo Jiménez, o a mi papá "Allá en La Guajira arriba, donde nace el contrabando", esa crónica periodística cantada que escribió el maestro Rafael Escalona del almirante Padilla y sus intervenciones en Puerto López.

Al maestro Alci le debo mi amor y devoción por la música, por esas letras que harán que hasta el último beso lo lleve en mí como las sombras que tienen en las tardes los ocasos.

Solo me resta por decir: ¡GRACIAS, MAESTRO!

Crónica de Bernardo Sanabria