Cayó alias Torito, implicado en homicidios en Valle del Cauca

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de alias Torito, señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con el microtráfico y homicidios selectivos en el municipio de La Victoria, al norte del Valle del Cauca.

Policía capturó a alias Torito en Valle del Cauca

El procedimiento se llevó a cabo gracias a la acción conjunta del Grupo de Operaciones Especiales y de uniformados de la Estación de Policía de La Victoria, quienes adelantaban labores de patrullaje, registro y control en el sector conocido como La Arenera.

Según el informe oficial, el sujeto descendió de un vehículo portando un arma de fuego e hizo caso omiso a las órdenes de los agentes. En medio de su intento de huida, arrojó el arma a un charco de agua, pero esta fue recuperada por los uniformados.

En el operativo se le incautó un revólver calibre 38 con seis cartuchos, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Quién es alias Torito?

Las autoridades indicaron que alias Torito sería parte del relevo generacional de estructuras criminales que han operado en esta zona del Valle, dinamizando distintos delitos que afectan la seguridad de la comunidad.

