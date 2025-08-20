CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Torito, implicado en homicidios en Valle del Cauca

Alias Torito sería parte del relevo generacional de estructuras criminales, dinamizando distintos delitos que afectan la seguridad de la comunidad.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de alias Torito, señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con el microtráfico y homicidios selectivos en el municipio de La Victoria, al norte del Valle del Cauca.

Reclutador de menores fue capturado en Nariño: revelan cómo ocurrió uno de sus crímenes
RELACIONADO

Reclutador de menores fue capturado en Nariño: revelan cómo ocurrió uno de sus crímenes

Policía capturó a alias Torito en Valle del Cauca

El procedimiento se llevó a cabo gracias a la acción conjunta del Grupo de Operaciones Especiales y de uniformados de la Estación de Policía de La Victoria, quienes adelantaban labores de patrullaje, registro y control en el sector conocido como La Arenera.

Según el informe oficial, el sujeto descendió de un vehículo portando un arma de fuego e hizo caso omiso a las órdenes de los agentes. En medio de su intento de huida, arrojó el arma a un charco de agua, pero esta fue recuperada por los uniformados.

En el operativo se le incautó un revólver calibre 38 con seis cartuchos, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?
RELACIONADO

Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

¿Quién es alias Torito?

Las autoridades indicaron que alias Torito sería parte del relevo generacional de estructuras criminales que han operado en esta zona del Valle, dinamizando distintos delitos que afectan la seguridad de la comunidad.

“La captura se produjo en el sector conocido como La Arenera, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje, registro y control. Alias Torito descendió de un vehículo desenfundando un arma de fuego, desobedeciendo las voces de alto de los policías. En su intento de huida, arrojó el arma a un charco de agua, la cual fue recuperada por las unidades”, detalló la Policía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

Cámara de Representantes

Avanza en el Congreso la regulación del cannabis de uso adulto: aprobado en primer debate

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez quedó en libertad tras la emisión de su boleta de excarcelación

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Nueva herramienta en Bogotá: consulte así si un agente de tránsito está en turno y sus funciones

Los conductores en Bogotá ahora podrán verificar en segundos si un agente de tránsito está en turno y en qué zona se encuentra.

Viral

Reaparecieron Karina y Altafulla: el video es viral en las redes y están mejor que nunca

Karina García desmintió los rumores de ruptura: video junto a Altafulla puso fin a las especulaciones.

Luis Díaz

Luis Díaz, protagonista en Alemania: así le fue tocando acordeón al guajiro

Donald Trump

Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal