Dentro del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda de Nicaragua contra Colombia, es importante conocer lo que sucederá con la comunidad raizal y los pescadores.

En Noticias RCN hablamos en La Haya con el agente de defensa de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, quien nos respondió: ¿los pescadores podrán hacer sus faenas y transitar por esta zona?

“La corte no otorgó el derecho a pescar en la totalidad de la zona. Sin embargo, la corte sí hizo dos cosas muy importantes. Lo primero fue que reconoció a la comunidad raizal, lo que es un logro muy grande e importante, y segundo manifestó que podía pescar dentro de las aguas nacionales, pero especialmente que podía transitar libremente entre las islas colombianas, porque le estaban poniendo problemas”, aseguró.

¿Cuál es la posición de Colombia frente al fallo de La Haya?

Arrieta también fue consultado sobre si Colombia acatará lo que se dictaminó en La Haya o tomará otro camino a lo que se impuso. Su respuesta fue clara y tajante.

“Se lo pongo de esta manera, la condición de los raizales no cambió. Está un poco mejor hoy a lo que estaba antes, porque se hizo ese reconocimiento e invitación. Desde ese punto de vista, la idea es proteger a los raizales mientras se busca una solución, porque no se le puede a una gente que deje de ir a pescar a una zona a la que siempre ha ido. Eso políticamente no tiene ningún sentido”, comentó.

Finalmente dijo: “Imagino que el Estado colombiano, mientras encuentre una salida más de fondo, va a tratar buscar un mecanismo de protección a los raizales”.