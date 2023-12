“Es una reforma que no está pensada en los usuarios y pacientes”: exministro de Salud, Augusto Galán

Este martes 5 de diciembre fue aprobada la reforma a la salud en la Cámara de Representantes pese a los reiterados reparos de algunos partidos. El documento que debatieron durante cinco meses y que tuvo cambios en varios de sus artículos, avanzó y llegó al Senado.

Para los partidos que respaldaron el proyecto, su aprobación es una victoria para el Gobierno Nacional.

Sobre este tema hay no solo dudas, sino fuertes advertencias por exfuncionarios del sistema de salud que han expuestos los riesgos de ser aprobado definitivamente el proyecto en el Congreso. Para analizar de fondo la situación, el exministro de Salud, Augusto Galán, habló de cómo quedaría el sistema de salud en Colombia.

Lo que más preocupa de la reforma a la salud aprobada en Cámara

A.G.: Fundamentalmente que no soluciona los retos y las dificultades que el sistema de salud tiene hoy para la población. En especial, es una reforma que no está pensada en los usuarios y pacientes, que no mejora el acceso y la oportunidad en el acceso para usuarios y pacientes, así lo anuncia, pero esa no es la realidad.

El otro elemento central que causa preocupación es que no asegura la sostenibilidad del sistema de salud. No se conoce un aval fiscal y no se conoce con claridad el cálculo financiero de lo que cuesta esta reforma.

Además, no atiende la problemática que está viviendo ya el sistema de salud por su desfinanciamiento estructural, eso no ha sido atendido por el Gobierno, pero tampoco ha sido atendido en esta reforma.

¿En dos años se puede hacer la transición del sistema de salud?

A.G.: La redacción que tiene este proyecto es muy ambigua, en la medida que han intentado modificar algunos aspectos, pero en el fondo continúa siendo exactamente el mismo proyecto que plantea el Gobierno Nacional.

Su implementación no va a ser fácil en caso de que esto realmente pase por el Congreso de la República y por el análisis de estudio de constitucionalidad del proyecto que ese es otro aspecto central de esta discusión.

Eso nos lleva a considerar que dos años parecería insuficiente y que eventualmente muchos de los aspectos planteados por esta reforma realmente nunca se puedan implementar.

¿Las EPS como gestoras de salud garantizarían la prestación del servicio?

A.G.: Desde el punto de vista operativo desaparece el responsable hacia el paciente. Quedan esas funciones que internamente llamamos de gestión integral de riesgos en salud, quedan dispersas entre diferentes agentes estatales, dentro de ese eventual sistema que se estaría aprobando.

Los pacientes quedarían sueltos y no hay un responsable. No se sabe exactamente si va a haber una obligatoriedad de adscribirse en una especie de empadronamiento en el centro de salud más cercano al lugar de residencia o si esas gestoras van a tener centros de atención primaria.

Las gestoras, las funciones quedan reducidas a una especie de call center y eventualmente van a tener unos centros de atención primaria. Ahí no se sabe si los usuarios van a poder adscribirse ahí o a otro centro de atención primaria. No parecería que tengan libertad de escogencia, salvo lo que decida el Estado.

Al mismo tiempo, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, se refirió a lo que sería la construcción de este nuevo modelo en salud.

La advertencia sobre la transformación de EPS a gestoras de salud

A.M.V.: La mayor advertencia que hemos hecho sobre eso es la fragmentación de entre los diferentes roles y las responsabilidades en los agentes, y la ruptura de lo que hoy conocemos como la atención integral del riesgo en salud. La gestión financiera y administrativa del sistema.

En este nuevo modelo que planeta la reforma, todas esas funciones quedan dispersas entre diferentes actores, algunas continuarán por las EPS o gestoras, otras en la Adres, otras en las secretarías de Salud y otras en los Caps.

La fragmentación de esos roles y responsabilidades frente a los usuarios tiene enorme riesgo en la gestión en salud y también en la contención y administración del uso adecuado de los recursos.

¿Qué se espera para la reforma a la salud en el Senado?

A.M.V.: Esperamos que la discusión en el Senado se dé en un contexto técnico, argumentado y que realmente le demos al país la discusión de altura que merece un tema tan importante como esta reforma.

Lo que se está defiendo no son las EPS, es la construcción colectiva por la que se está defendiendo este país en materia social y que es nuestro sistema de salud y todos debemos defender.