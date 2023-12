“La situación de El Dorado es grave”: vicepresidenta Francia Márquez sobre abandono de niños

En medio de la alerta que se produjo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por la aparición de dos menores de origen africano abandonado en las instalaciones de la terminal aérea, la vicepresidenta Francia Márquez manifestó que se trata de una grave situación.

Durante un pronunciamiento oficial se refirió no solo a la situación en El Dorado, sino también a la crisis migratoria en el Darién, donde cada día cruzan cientos de personas tanto colombianas como de otras nacionalidades, en búsqueda de llegar a Estados Unidos.

“Quiero expresar que por supuesto la situación de El Dorado es grave, el abandono de los niños en El Dorado; pero el abandono de los niños en el Darién es profundamente grave”, dijo la vicepresidenta.

Gobierno expresa preocupación por situación migratoria de niños en el Darién

Respecto a la situación en El Darién, manifestó la preocupación del Gobierno por el tránsito de migrantes por esta región.

Más de 500.000 personas en este 2023 han cruzado por esa ruta poniendo la vida en riesgo

Señaló que quienes cruzan la selva están siendo víctimas de distintos vejámenes, entre ellos la trata de personas, abuso sexual en caso de las mujeres; instrumentalización por parte de bandas narcotraficantes, y destacó la situación de los menores: “Más de 70.000 niños y niñas están cruzando por esas rutas de la muerte”.

Además, hizo un llamado a no permitir que la migración se use para tener “réditos políticos” o para “sembrar odio”. Y consideró que se necesita la articulación de esfuerzos globales para combatir esta crítica situación.

Hizo énfasis en el caso de los menores encontrados solos en El Dorado, y dijo que se deben fortalecer los lazos diplomáticos con distintos países del mundo, pues para esa ocasión “por no tener embajadas de esos países en Colombia, cuerpos diplomáticos de esos países, nos ha tocado buscar a Brasil”.

“Es un tema de congestión”: vicecanciller sobre situación de migrantes en El Dorado

Por su parte, horas antes de conocerse el pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez, el vicecanciller Francisco Coy también se refirió a lo sucedido en El Dorado, dando un parte de calma.

Inicialmente aclaró que el Gobierno no considera que esta situación sea consecuencia de que se levantara el requisito de visa de tránsito para algunos países de África, y que no se trata netamente de una crisis.

“Lo que se está viendo no es necesariamente una crisis migratoria ni nada por el estilo, es un tema de congestión”, dijo el vicecanciller Francisco Coy.

No obstante, consideró que las aerolíneas tienen un grado importante de responsabilidad para este caso particular.

“Nuestro régimen de visado actual, las visas de tránsito permiten la permanencia en el país por solo 24 horas. Ahí se están presentando infracciones a la norma porque lo que encontramos es que muchas de estas personas que llegan, tienen conexiones que están dentro de las 24 e incluso 48 horas”, agregó el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.