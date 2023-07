Ley 'Dejen de fregar': los horarios en los que no lo podrán llamar entidades financieras y comerciales

'Dejen de fregar' ahora es ley. Fue sancionada por el presidente Gustavo Petro esta propuesta que buscaba proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo la periodicidad, los horarios, y los canales a través de los cuales pueden ser contactados por entidades financieras y comerciales

Los puntos clave del proyecto son:

Horarios y periodicidad: la ley establece que cuando se haga contacto con un consumidor, este no podrá ser abordado por parte de las empresas mediante varios canales durante una misma semana, ni más de una vez por día

Los horarios en los que NO podrá recibir llamadas de entidades financieras o comerciales

De lunes a viernes y de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Esto quiere decir que, en horas de la mañana, como las 5:00 a.m., o en altas horas de la noche, como las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. , será prohibido que los gestores de cobranza llamen a una persona.

Los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los domingos no hay ningún horario establecido porque los ciudadanos no deben recibir ningún tipo de contacto en este espacio de descanso que incluye el lunes festivo.

Ley Dejen de Fregar no solo aplica para llamadas

“En caso de que el consumidor requiera ser contactado en horarios distintos a los establecidos en el presente artículo, deberá I manifestarlo expresamente a través de un instrumento distinto al contrato o acto que rige la relación jurídica entre el consumidor y el gestor de cobranza y posterior a la suscripción de este”, señala la ley.

Esto no solo aplica para las llamadas, también para mensajes de texto con publicidad, mensajería por aplicaciones web o correo también deberán ajustarse a los horarios establecidos. En caso de que se incumpla esto, la Superintendencia Financiera y la de Industria y Comercio serán las encargadas de sancionar en el marco de la ley.

Siga leyendo: Habitantes de Chocó no han podido retornar a sus territorios por temor a los continuos enfrentamientos