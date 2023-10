Van a publicar mis fotos íntimas: Periodista colombiana denuncia que está siendo víctima de extorsión

La inseguridad en Bogotá está desbordada se convierte en una gran preocupación para los ciudadanos, ya que la cantidad de hurtos ha aumentado significativamente en los últimos meses.

Según la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante el mes de julio del 2023, aproximadamente 400 personas son víctimas de hurto cada día en la ciudad, lo que representa un aumento del 28,1% en comparación con el año anterior.

Una de las afectadas más recientes fue la periodista y creadora de contenido colombiana Laura Camila Vargasal, quien ha denunciado recientemente a través de sus redes sociales haber sido víctima de dos robos en menos de un mes, además de haber sido extorsionada por los delincuentes.

La influenciadora relató en su cuenta de TikTok que los ladrones amenazaron con publicar fotos íntimas suyas en redes sociales si no les proporcionaba el código de desbloqueo de su celular.

El primer robo

Laura Camila Vargas, reconocida en redes sociales por crear contenido de opinión y pedagogía sobre política, explicó que el primer robo ocurrió hace menos de un mes mientras almorzaba en un establecimiento de la carrera séptima.

En aquella ocasión, un delincuente le arrebató de sus manos su bolso, en el cual llevaba dos celulares, las llaves de su carro, su billetera, un computador portátil, un trípode y unos micrófonos, lo que representó una pérdida significativa: "Mejor dicho, media vida".

El segundo robo

La creadora de contenido relató que pocos días después, mientras paseaba a su perro en un parque cerca a su casa en el sector de Usaquén, fue víctima de otro Hurto.

De acuerdo con su testimonio, una motocicleta intentó atropellarla y otra persona le arrebató el celular de las manos. A pesar de haber bloqueado el teléfono y haberlo reportado como perdido, el delincuente tuvo acceso a los archivos guardados y a sus redes sociales.

Le sugerimos: Hallan a una mujer sin vida y con una bolsa en la cabeza en hotel de Bogotá

Poco tiempo después, la madre de Vargas habría recibido mensajes por parte de los delincuentes en los cuales la estarían extorsionando, amenazándola con divulgar sus fotos íntimas si no entregaba todas las contraseñas y accesos de su dispositivo.

"Nos comenzó a extorsionar diciendo que iba a publicar en mis redes sociales algunos ‘nudes’ míos que encontró en el celular, si no le daba el código para desbloquear el iPhone. Además, así comenzó a enviarle fotos mías a varios de mis contactos, al menos a 15 personas, eso es una clara violación a mi intimidad”, afirmó.

@lauracamilavargas96 🚨DENUNCIA 🚨Ayudenme a compartir lo que pasó. Realmente me sorprende la negligencia de las autoridades en este tipo de casos. ♬ sonido original - Laura Camila Vargas

La presunta negligencia de las autoridades

La periodista afirmó que decidió acudir a las autoridades, presentando una denuncia en la Fiscalía y solicitando la intervención del Gaula debido a la extorsión, pero manifestó que las entidades fueron negligentes frente a su caso.

Ante la desesperación, la joven le habría dicho que publicara las fotografías, ante lo cual el delincuente le habría respondido que le iba a dar su dispositivo a cambio de 2.700.000 pesos. Ella habría accedido únicamente para tener la ubicación del ladrón y poder capturarlo, por lo que decidió acudir nuevamente a las autoridades para que realizaran el respectivo operativo.

El Gaula y la Policía le habrían dicho que por haber "negociado" con el ladrón, no podrían ayudarla. "La Fiscalía también sabía y aunque quedaron de ayudarme con el número del cuadrante de la zona donde me iba a encontrar con el ladrón, pero pasaron las horas y jamás me enviaron nada", agregó.

A raíz de la presunta negligencia de las entidades, la periodista optó por pagar el rescate de su celular, aunque por un valor inferior. Reconoció que en este tipo de casos no es correcto acceder a la presión de los extorsionistas, pero confesó que no tuvo otra opción, ya que no había sido apoyada por las autoridades y no podría perder su importante herramienta de trabajo.

Posteriormente, el delincuente habría continuado con sus amenazas y le habría dicho que, pese a que pagó por el rescate de su dispositivo, iba a publicar las fotografías porque había sido "deshonesta" y no habría entregado el monto completo.

Ante esta denuncia, varios usuarios en redes sociales han manifestado su solidaridad con la periodista y han compartido sus propias experiencias de inseguridad en Bogotá. Algunos han criticado la falta de respuesta y acción de la Fiscalía y la Policía de Colombia, señalando la importancia de que cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos y hacer valer sus derechos.