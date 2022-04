La lucha de los hombres trans para ser exonerados del servicio militar en Colombia

Rodeado de soldados, Santiago avanza incómodo hacia el cuarto donde lo espera el psicólogo de una base del ejército. Como hombre transgénero, pretende que lo eximan de la obligación de enrolarse en las filas.

Auxiliar de vuelo de 22 años, Santiago, a quien le fue asignado el sexo femenino al nacer, entra a solas en la pequeña habitación. Al cabo de un tiempo, sale con la calificación de "No Apto". Contra su voluntad, debió contarle al especialista que desde hace ocho años no se define como mujer y que como hombre trans no quiere cumplir con el servicio militar obligatorio de 12 meses que impone la ley a todos los varones colombianos entre 18 y 24 años. Cuba, Brasil, Bolivia, México, Guatemala, entre otros países, también imponen el paso por los cuarteles.

El dictamen del psicólogo lo liberó de ir al ejército, pero a costa de destapar su intimidad. "No se siente bien (...) mostrar el cuerpo, tener que explicar que soy trans, que tengo senos y, en mi caso, tener que quitarme la blusa y mostrar mi cuerpo", señala a la AFP Santiago, reconocido legalmente como hombre desde 2019. Para escapar del estigma, omite su nombre real y oculta el rostro frente a las cámaras.

Experiencias como la suya han empujado a los hombres trans de Colombia a librar una batalla ante la Corte Constitucional para ser exonerados del servicio militar, como ya ocurre con los negros, los indígenas y las mujeres trans, gracias a sentencias del mismo tribunal. En 2017 el Congreso aprobó la exoneración de las mujeres transexuales, pero excluyó de ese beneficio a los hombres trans, la ley también exime a los huérfanos, hijos únicos, religiosos, condenados, casados y víctimas del conflicto, mientras que las mujeres pueden incorporarse voluntariamente.

Servicio militar y trans en Colombia

Los colombianos reclutados o exonerados reciben un certificado conocido como libreta militar, que deben presentar para estudiar posgrados en universidades públicas, obtener becas o para llenar algunas plazas del Estado. Otros, para hacerse a ese documento, tienen que pagar considerables sumas de dinero. Desde 2015, los hombres trans ganaron el derecho de reemplazar en su documento de identidad la "F" de femenino por la "M" de masculino. Sin embargo, alegan que ni las fuerzas militares ni la policía los eximen automáticamente del servicio obligatorio.