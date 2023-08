“Que el presidente reencamine su Gobierno”: el mensaje de Luis Alberto Moreno, expresidente del BID

Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre el panorama en Colombia y el Gobierno del presidente Gustavo Petro que cumple su primer año.

Tras estar varios meses por fuera y lejos de dar sus opiniones, Moreno hizo un análisis sobre lo que podrían significar las elecciones territoriales que se celebrarán en octubre, y el papel que deberían asumir los empresarios y jóvenes en medio de la coyuntura que vive el país.

José Manuel Acevedo: ¿A qué se dedica después de ser presidente del BID?

Luis Alberto Moreno: Uno se tiene que estar reinventando todo el tiempo. Es un poco como un portafolio de cosas, no solamente desde lo público sino también de lo privado. Organizaciones de filantropía, ONG, estoy en el Comité Olímpico Internacional.

J. M. A.: ¿Cuál es su papel en el Comité Olímpico Internacional?

L. A. M.: Tuve el privilegio de que me nombraran y me buscó realmente el actual presidente Tomás Bach. Coincidiendo con las Olimpiadas de Brasil me nombraron en el Comité.

J. M. A.: ¿Ha tenido tiempo para eso que llaman la soledad del poder?

L. A. M.: Yo siempre mantuve la claridad de que todo eso es prestado. El gran error de la gente es pasar por los puestos públicos creyendo que le pertenecen.

J. M. A.: ¿Cómo está viendo el país?

L. A. M.: Siempre he tenido una visión de Colombia y quizás uno, por no estar metido en el día a día, tiene esa mirada distante que le permite ver al país. Yo siempre lo he querido ver desde las oportunidades. Los colombianos muchas veces no nos damos cuenta, es de las cosas que hemos sido capaces de superar.

(…) Estamos ante una coyuntura. Colombia nunca había tenido un gobierno de izquierda, un gobierno muy distinto a lo que han sido los anteriores, que ha sido errático, como todos sabemos. El presidente Petro todavía tiene por delante tres años, tiene la oportunidad de corregir y de pensar muy claramente qué quiere dejar y gestionar los temas importantes. Colombia tiene enormes oportunidades y tiene enormes retos.

J. M. A.: ¿Estamos sentados en una mina de oro muriéndonos de hambre?

L. A. M.: Yo creo que estamos desaprovechando unas oportunidades que tenemos enfrente para poder avanzar mucho más rápido. Todo esto supone una mirada, diciendo aquí hay estas oportunidades y queremos crecer esta economía, ese debate yo no lo veo. Ese debate ojalá termine saliendo, que la oportunidad de estas elecciones sean un referendo a esa dirección del país y que entre los colombianos encontremos que, si queremos sacar de la pobreza a tantos millones de personas, si queremos acabar con el hambre, si queremos atender problemas que nos han generado más división que unión; tenemos que empezar a hablar de esos temas.

J. M. A.: Si tuviera que ponerle una calificación de 1 a 5 al presidente Gustavo Petro, ¿cuál sería?

L. A. M.: La calificación mía, sin estar en el país, no es diferente a la que uno oye en todas las encuestas. Los colombianos han hablado de mil maneras mostrando una insatisfacción con el Gobierno, pero eso es una fotografía. Yo no voy a agregarle más leña al fuego, por el contrario; si algo sirva de reflexión para que el presidente reencamine su gobierno buscando consensos, acuerdos, no reinventando la rueda, sino, por el contrario, avanzando hacia el futuro. Ojalá que encontremos eso y yo creo que de pronto se puede dar por una multiplicidad de factores, una de ellas las elecciones de octubre.

J. M. A.: ¿Cuál es su mensaje para el Congreso ahora que van a tener que enfrentar las discusiones de las reformas?

L. A. M.: Desconozco cuál es la última versión de todas estas reformas. Siempre hay espacios para reformar, soy un convencido de que si hay cosas que uno puede mejorar, lo debe buscar. Lo que no estoy de acuerdo es que uno debe tratar de deshacer todo el camino anterior para cambiar, porque pasa otra cosa y es que cuando uno hace mal las reformas, deshacerlas es muy difícil.

El mejor proceso de reformar es el que toma tiempo, porque le permite a todo el mundo debatirlas, discutirlas, tomar en cuenta lo positivo y lo negativo, y si eso se demora no es grave, todo lo contrario.

J. M. A.: ¿Qué debería hacer un empresario en una coyuntura como la que vive el país hoy?

L. A. M.: Lo peor es pasar de 'agache'. Creo que lo primero que le diría es si usted mira la historia de las grandes empresas del mundo, cuando tuvieron más éxito era cuando había más turbulencia, cuando había más incertidumbre. Supieron invertir entendiendo que el mundo no se acababa y que la incertidumbre era la que ayudaba.

J. M. A.: ¿Qué decirles a los jóvenes que también juegan mucho en este país?

L. A. M.: Lo primero, que nos situemos en la historia. No nos dejemos engañar con cantos de sirena, veamos dónde estuvimos y dónde estamos. Es muy importante tener esa referencia, pero al tener esa referencia no nos podemos quedar en ver cómo arreglamos lo que pasó, sino cómo mejoramos lo que viene y cómo creamos esas oportunidades.

Yo creo que una de las cosas más interesantes que yo he visto recientemente en América Latina es la cantidad de jóvenes emprendedores. Usted encontraba mucha gente que antes se graduaba de un colegio y a la primera oportunidad que tuviera se iba y trabajaba en una empresa o en el Gobierno y ahí se quedaba. Hoy en día mucha gente dice: voy a ensayar algo, voy a hacer un emprendimiento, sea digital, comercial, de un servicio, lo que sea, y eso me parece la cosa más interesante como dinámica social y de los jóvenes.

J. M. A.: ¿Cree que las elecciones de octubre pueden marcar un antes y un después?

L. A. M.: Van a terminar siendo un referendo al Gobierno y a la conducción del Estado como está hoy. Creo que es una oportunidad para que el presidente interprete eso y haga un giro, porque van a llegar una cantidad de liderazgos nuevos, llenos de compromiso, llenos de energía. Y hay otra cosa, este es un país de regiones y desde las regiones es mucho más potente lo que se puede hacer, incluso que desde el Gobierno Nacional.

J. M. A.: ¿Luis Alberto Moreno quiere ser presidente de Colombia?

L. A. M.: No, está descartado. Siempre me dicen que cuándo me lanzo y yo digo que de qué piso, porque la verdad nunca ha sido algo que yo imaginé. Creo que uno puede hacer tantas cosas por Colombia sin ser presidente, de tal manera que estoy seguro de que aquí va a llegar mucha gente buena y permanentemente esa ha sido la historia del país a pesar de todas nuestras dificultades.

J. M. A.: ¿Cómo está viendo el proceso electoral en Estados Unidos?

L. A. M.: Muy sorprendente. Uno nunca se imaginó que Estados Unidos tuviera el grado de populismo al que ha llegado, eso era un tema de los latinoamericanos, era un tema que provenía básicamente de la enorme desigualdad que nosotros tenemos, que genera un espacio para siempre hacer política de unos contra otros. Hoy en día eso es un tema que está en el mundo.

Las encuestas dicen algo sobre el lado republicano, y si a estas alturas del partido Trump barre como está barriendo, es muy difícil imaginarse que pierda la nominación.

Vamos a ver una repetición de lo que pasó hace cuatro años.