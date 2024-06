Luis Carlos Reyes o 'Mr.Taxes' podría enfrentarse a su primer debate de control político, ¿cuál sería la razón?

Apenas ha asumido su cargo y el nuevo ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ya se encuentra ante su primer gran desafío.

El foco de atención está en el Muelle 13 de Buenaventura, una infraestructura portuaria crucial para la economía nacional, ahora envuelta en denuncias de irregularidades en su manejo.

Una polémica en ascenso

La controversia estalló cuando el presidente Gustavo Petro decidió no prorrogar la concesión del Muelle 13 al Grupo Portuario por otros 20 años.

Esta decisión, que iba en contra del visto bueno previamente dado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), desató una ola de reacciones y amenazas de demandas por parte de los afectados.

En los últimos seis meses, el Muelle 13 ha sido un tema recurrente de debate debido a las implicaciones económicas y legales de la decisión gubernamental.

Sin embargo, la situación ha tomado un nuevo giro con las recientes denuncias del senador Antonio José Correa, quien ha acusado a la empresa concesionaria de no invertir adecuadamente en el mantenimiento del muelle.

Acusaciones graves

El senador Correa, del Partido de la U, ha declarado tener información sobre cómo la empresa privada ha abusado de la capacidad del muelle durante años sin la debida supervisión del Estado.

RELACIONADO Dos ministros estarían en la matriz de colaboración de Olmedo López ante la Fiscalía

Según sus denuncias, este descuido ha llevado al deterioro significativo de la infraestructura, poniendo en riesgo su operatividad y afectando negativamente la economía del puerto más importante del país.

"El Muelle 13 no solo es vital para Buenaventura, sino para toda Colombia. La falta de mantenimiento adecuado es una negligencia que no podemos pasar por alto", afirmó Correa. Además, ha solicitado un debate de control político que involucrará no solo al ministro Reyes, sino también al superintendente de Transporte y Puertos, al director de la Armada Nacional y al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Un desafío para el nuevo ministro

Para Luis Carlos Reyes, este es un desafío significativo en sus primeros días como ministro de Comercio. Deberá abordar las preocupaciones sobre el manejo del Muelle 13 y responder a las acusaciones de negligencia y falta de inversión.

Este caso no solo pone a prueba su capacidad de gestión, sino también su habilidad para manejar situaciones políticas delicadas.

RELACIONADO Ministro de Hacienda anuncia recorte del presupuesto público por 20 billones de pesos

El futuro del Muelle 13 y las acciones del gobierno respecto a esta infraestructura serán observados de cerca tanto por la comunidad empresarial como por la ciudadanía. La transparencia y efectividad con la que se maneje este asunto podrían marcar el tono de la gestión del nuevo ministro y la administración actual.