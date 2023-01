Mamá de joven colombiana hospitalizada en EE. UU. pide ayuda para obtener visa y poder visitarla

Una joven de 21 años que vive en Miami, Estados Unidos, fue arrollada por una camioneta, dejándola muy grave en un hospital, por lo que médicos piden de manera urgente la presencia de un familiar.

En A lo que vinimos de Noticias RCN, Johana Amaya conversó con Paola Durán, madre de Helen. Habló de su estado de salud, reveló detalles del accidente e hizo un llamado a las autoridades colombianas y estadounidenses.

“Iba al trabajo. El recorrido, más o menos el recorrido son 20 minutos. En el último chat le escribió al señor con el que trabajaba que eran las 8:30, que se demoraba un poquito porque estaba lloviznando, entonces deducimos que fue en el transcurso de 9:00 en adelante”, explicó Paola Durán.

Vea también: La conmovedora carta que le escribió Paula Durán a su esposo Sergio Vega

Aunque manifestó que saben que se trató de una camioneta, desconocen la identidad del conductor del vehículo.

Como consecuencia del accidente, Helen sufrió un trauma cerebral, tiene comprometidos los pulmones y múltiples facturas. Varios especialistas adelantaron reuniones para tratarla, sin embargo, pidieron a su madre acudir urgentemente.

“Me dice que no hay nada que hacer. La verdad necesitaba de mi presencia, que me iba a ayudar con la trabajadora social para que me hicieran una carta y pedir mi traslado para mi presencia en el hospital de carácter urgente”.

Paola Durán hizo un llamado a la Cancillería y a la Embajada de Estados Unidos para que le ayuden a tramitar su visa y tener la oportunidad de ver a Helen.

“Solamente se fue a luchar por sus sueños, por darle una mejor vida a sus hermanos y su mamá, pero pues las cosas cambiaron el rumbo del sueño que ella quería realizar”.

Finalmente, envía un sentido mensaje a su hija, quien hoy lucha por su vida: “espéreme, yo voy a ir por usted y me la voy a traer sana y salva. Tengo la fe intacta, la última palabra la tiene Dios y yo sé que nos va a ayudar”.