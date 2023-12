“No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo”: Martha Lucía Zamora por su salida del cargo

La licitación de los pasaportes en Colombia y la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons sigue dando de que hablar. Martha Lucía Zamora, quien se desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, salió de su cargo en medio de una controversia generada luego de que se conociera que la mujer habría tenido un encontrón con el canciller Álvaro Leyva por este tema, y que en ella el funcionario supuestamente le levantó la voz.

El fin de semana el presidente Gustavo Petro salió a apoyar públicamente a Leyva, asegurando que este no le gritó a Zamora. La funcionaria dijo que renunciaría a su cargo y denunció que hubo reuniones en París en las que presuntamente se abordó el tema de la licitación para llegar a acuerdos.

Presidente Gustavo Petro sobre renuncia de Martha Lucía Zamora

Este 4 de diciembre el presidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias y aseguró que le había pedido la renuncia a Zamora previamente por diferencias con su gestión. “Por problemas diferentes, antes que ocurrieran los hechos. Es lo que se usa para no afectar la carrera profesional de una persona. Tengo mi distancia en como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar en eso que se llama defender el interés de la sociedad colombiana”, expresó el jefe de Estado.

Sobre el millonario contrato para el suministro de pasaportes en Colombia también se pronunció. “Yo quiero que exista una investigación penal porque públicamente pedí que el proceso, con unas cláusulas que en mi opinión predeterminaban un posible ganador, no podía ser. En mi Gobierno no se prefabrican licitaciones y lo que queremos es que haya competencia. Eso lo he repetido en varios tipos de licitación, es mi mensaje. Intereses que actúan a favor de los únicos proponentes se mueven para que no tome esas decisiones, pero quiero que en ningún proceso licitatorio puede haber un solo proponente”.

¿Qué dice Martha Lucía Zamora?

La exdirectora desmintió lo dicho por el presidente Petro y aseguró que la renuncia se la pidieron hasta el 1 de diciembre.

“Jamás me habían pedido la renuncia, como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m. (…) El viernes 1 de diciembre afirmé que lo haría el lunes a las 7: 00 a.m como efectivamente lo hice. Una decisión de esta naturaleza merecía ser consultada con mi hija y mi familia”, escribió en su cuenta de X.