Deslizamiento dejó a más de 1.200 familias sin servicio de agua en Antioquia

Nuevamente se están registrando emergencias por las fuertes lluvias en varias regiones del país, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos afectados.

En Betulia y Concordia por lo menos 1.230 familias están sin agua potable por un deslizamiento.

Según información, no hay vía terciaria en estos dos municipios que no tenga una afectación. Los campesinos no tienen por dónde salir y menos a días de que inicie la cosecha cafetera.

“Se afectó el acueducto que surte de agua la zona urbana del corregimiento Altamira y ocho veredas”, indicó Juan Manuel Lema, alcalde de Betulia.

Hasta el momento son más de 1.200 las familias que están afectadas por la suspensión del servicio de agua potable, después de la emergencia de grandes proporciones.

Por su parte, Carlos Quijano, alcalde de Concordia dijo que “hacemos un llamado desde la región al Gobierno departamental para que nos apoyen en las vías secundarias y terciarias de ambos municipios”.

Estos dos municipios mantienen activa la calamidad pública por las fuertes lluvias.

Ola de violencia en Antioquia

El departamento de Antioquia, además de verse afectado por la ola invernal, también ha sido blanco de constantes ataques terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley que delinquen en la zona.

Según información, en las más recientes semanas, varios uniformados de la Policía Nacional y del Ejército han muerto tras ser víctimas de estos violentos ataques.

Los enfrentamientos entre los grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN generan temor en la población.

Al parecer los integrantes de estos grupos graban el momento en el que se enfrentan para luego compartir el material audiovisual en redes sociales.

Sobre esto, el coronel Daniel Mazo, comandante del departamento de la Policía de Antioquia, aseguró que "se viene trabajando con las comunidades que nos den información que nos permita a nosotros uno la certeza de la existencia de estos grupos en el sector y a la vez trabajar con nuestro ejército para ir contrarrestando y protegiendo nuestras comunidades".