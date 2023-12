Ni el presidente ni el ministro me han llamado: alcalde de Santa Fe de Antioquia tras masacres

En las últimas horas dos masacres prendieron las alarmas en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Seis personas fueron asesinadas en los corregimientos de Laureles y Moraditas. Autoridades creen que es un ajuste de cuentas entre delincuentes. El alcalde del municipio, Felipe Pardo en A Lo Que Vinimos hizo un llamado al Gobierno Nacional y aseguró que no ha recibido llamada del presidente ni del ministro de Defensa.

¿Qué se sabe de estas masacres ocurridas en el municipio?

La Policía Nacional en el Consejo de Seguridad que tuvimos el día de ayer (domingo) ellos le atribuyen esto a los grupos que tienen presencia en el territorio y que tienen control, de economía y que obviamente esto tendría que ver con un ajuste de cuentas de estas economías. Esa es la información.

Tendremos un consejo extraordinario de seguridad regional donde precisamente nos contarán también más detalles de lo que ha pasado.

¿Cómo está la comunidad de Santa Fe de Antioquia?

Nuestra comunidad hoy está obviamente aturdida por esta situación que se ha presentado en caminos veredales. Nuestra ciudadanía siente temor, siente miedo. La fuerza pública ya ha dado las declaraciones de los hechos y eso, de alguna manera, aliviana también un poquito la percepción de seguridad dentro del territorio, pero no deja de ser, un hecho lamentable.

El mensaje como alcalde saliente es a que el Gobierno Nacional también con su presencia en hechos como estos enviaría mucha tranquilidad a la comunidad.

¿El Gobierno los dejó solos?

Yo tengo que ser honesto, no puedo ser políticamente correcto. Tengo que decir que, al día de hoy, no sé si mi celular lo tienen en el Gobierno Nacional o no lo tienen y me tocó también con otros gobiernos en los cuales no encontraba siquiera esa llamada del presidente, del ministro. Como ¿qué pasa alcalde? ¿qué podemos hacer? ¿qué mensaje le podemos transmitir como a la ciudadanía?, ese mensaje no lo hemos escuchado en esta oportunidad.

No me siento solo porque Dios siempre ha estado con nosotros.

¿Siente que el Gobierno Nacional está alejado, por ejemplo, de los alcaldes en situaciones tan graves como esta?

No es un invento, no es un titular de oposición, un titular real y algo está pasando en los territorios. Siento que lo que pasa en los territorios no se conecta con esta Colombia que sigue siendo muy centralizada, no he tenido un contacto del Gobierno Nacional directamente y entonces yo creo que si esa desconexión está, pues puedes estar esa desconexión en todos los lugares.