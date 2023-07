Preocupación en Medellín por posible riesgo en la financiación de Matrícula Cero

La falta de 330.000 millones por transferencias de EPM que no aprobó el Concejo de Medellín hará que varios programas de la Alcaldía no tengan financiación. Entre ellos, la Matrícula Cero de las ITM Colegio Mayor y el Pascual Bravo.

Daniel Quintero asegura que desfinanciación de Matrícula Cero es un tema “serio”

Daniel Quintero, alcalde Medellín, se pronunció al respecto, pero sus declaraciones fueron controversiales porque muchos las interpretaron como advertencias. “Lo que me pasaron inicialmente de las prioridades no alcanza, no alcanza Pascual Bravo ni Colegio Mayor. Nosotros además hoy no podemos hacer traslados presupuestales entre entidades tampoco. Estamos en plan de recorte, esa es la verdad, esto es un tema serio”.

Esto preocupa sobre todo a los estudiantes que ven en riesgo su formación.

Iván Darío Rivera está en noveno semestre de administración tecnológica en el ITM. Ha estudiado con Matrícula Cero y aunque la última palabra no está dicha, teme que, a partir de agosto, tenga que pagar por estudiar. “La mayoría de los estudiantes del ITM son de estratos uno, dos y tres, gente de Castilla, del 12, de Manrique, del Popular, de Santa Cruz. Personas que han salido adelante gracias a la educación, que hicieron su tecnológico, consiguieron un trabajo formal y gracias a eso están terminando su carrera, que se levantan a las 4:00 de la mañana, llegan a estudiar de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. van a su trabajo y regresan a las 6:00 de la tarde para estudiar a las 10:00 de la noche. Es gente a la que hay que apoyar y eso se hace a través de Matrícula Cero”.

El pedido de los estudiantes que se verían afectados

El pedido de él y muchos otros es uno solo: “el alcalde puede hacer transferencias. Tiene un superávit. Que transfiera esos recursos y los utilice para el ITM, el colegio mayor y el pascual bravo. Los estudiantes no queremos estar involucrados en esa pelea que tiene el alcalde con el Concejo de Medellín”

Por su parte, Daniel Quintero dijo que en los próximos días anunciará en dónde comenzarán los recortes.