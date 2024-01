Consejo de Seguridad de Bogotá: las medidas que tomará la nueva administración

La inseguridad es uno de los puntos clave de la nueva administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con este objetivo se desarrolló el Primer Consejo de Seguridad, donde se discutieron los detalles de la articulación y el plan operacional para enfrentar la delincuencia en al capital del país.

Durante este encuentro el alcalde junto con al ministro de Defensa, Iván Velásquez, revelaron que, van a llegar a Bogotá más de 500 uniformados de la Policía Nacional, de los cuales 150 de ellos hacen parte del grupo investigativo, además, serán 50 personas de la Dipol, 40 de la Dijin y la Sijin, 30 del Gaula y 20 para la vigilancia de delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Hacinamiento en las cárceles de Bogotá

Con respecto al hacinamiento en las cárceles de la ciudad, el alcalde sostuvo que casi 500 personas condenadas, que, actualmente se encuentran en estaciones de Policía serán trasladados a centros penitenciarios por medio de un acuerdo con el Inpec para tratar de disminuir esta problemática.

Además, Galán aseguró, que un terreno de La Picota será destinado a la Cárcel Distrital y que otro tema relevante en la mira de la administración son las cámaras de seguridad, que no están funcionando en su mayoría. Esto después de asegurar que no hay 8.500 cámaras como se decía sino alrededor de 5.500 y que la mayoría de estas no funcionan.

Disminución de la delincuencia en la capital

El ministro Velásquez aprovechó para compartir algunos datos de los primeros días del año en cuanto a la delincuencia en la capital, afirmando que se ha registrado una reducción de algunos delitos en comparación a las cifras del año pasado.

El ministro de Defensa también destacó la importancia de una mayor capacidad en La Picota, especialmente para los ciudadanos que ya cuentan con una condena y no han sido trasladados a centros de reclusión.