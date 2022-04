Fiscalía explica medidas tomadas tras amenazas contra la funcionaria Angélica Monsalve

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que informa las medidas que se han tomado tras conocer las amenazas contra la vida de la fiscal Angélica Monsalve, recientemente trasladada a la seccional de Putumayo y encargada del caso que envuelve a los empresarios Ríos en presuntos contratos irregulares con la administración de Samuel Moreno mientras fue alcalde de Bogotá.

En contexto: Fiscalía alertó sobre posible atentado en contra de Angélica Monsalve

Según la Fiscalía, la amenaza, cuyo remitente se desconoce, llegó el pasado 4 de abril, luego de una alerta suministrada por el director de la Dijin, el mayor Fernando Murillo Orrego, sobre un riesgo a la vida de la fiscal.

Asimismo, el ente fiscal indicó que inmediatamente después de recibir la amenaza, se habrían comunicado vía telefónica con la fiscal para informarle de lo sucedido. Además, se programó una reunión entre Monsalve y el director de Protección y Asistencia de la Fiscalía, para solicitar su consentimiento en el proceso de estudio y análisis de riesgo.

No obstante, frente a esta medida la Fiscalía asegura no tener consentimiento de la funcionaria para dar inicio a la evaluación de amenaza y riesgo, además, no se han aplicado las medidas de cambio de lugar de trabajo y reasignación del proceso.

Vea también: Fiscal Monsalve podrá continuar investigación contra la familia Ríos pese orden de traslado

Medidas para la protección de Monsalve

La Fiscalía aseguró que se abrió una investigación inmediata para esclarecer las amenazas, con la ayuda de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, un equipo de la Policía y miembros del CTI.

Además, la entidad resaltó que en el proceso fue asignado un esquema de seguridad personal y de instalaciones a la funcionaria, con el fin de garantizar su vida e integridad.

Finalmente, se sabe que la fiscal Monsalve podría continuar llevando el caso en el que buscaría imputar a los empresarios Carlos Ríos Velilla, Javier Ríos Velilla y su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos Londoño, por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar e interés indebido en la celebración de contratos.

Le puede interesar: Fiscalía: sin capturas tras operativo militar que dejó 11 fallecidos en Putumayo

Cabe recordar que el caso manejado por Monsalve revelaría una presunta relación entre la familia Ríos, con un contrato suscrito por la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, para efectuar recaudos del Sistema Integrado de Transporte.