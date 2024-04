100 días de gestión: Jaime Beltrán dice que lo más crítico en Bucaramanga es la lucha contra el microtráfico y la intolerancia

El alcalde Jaime Andrés Beltrán desde el centro de Bucaramanga hace un balance sobre sus primeros 100 días de gestión. Seguridad, desempleo, competitividad, lucha contra el microtráfico, espacio público y su relación con el Gobierno Nacional son algunos de los temas.

Le dicen que es el Bukele santandereano, ¿se siente cómodo con la comparación?

Me siento cómodo con la confianza que los bumangueses nos están dando, el término va más allá de un comparativo y es de resultados que asemejen los resultados de la ciudad a un personaje internacional que está haciendo historia en Centroamérica, pues para mí eso es de motivación, pero lo más importante es que en Bucaramanga la gente volvió a recuperar la confianza. Nos pusimos de un objetivo ponerle orden a la casa y eso tocaba meterle autoridad, meterle orden. Más que la barba, ha sido el tema de autoridad y el tema del orden.

¿Cómo ha sido el tema de seguridad en Bucaramanga?

‘Plan candado’. De las 16 acciones en estos tres meses hemos podido avanzar en siete. De las más críticas es la lucha contra el microtráfico, la droga genera inseguridad, la droga genera delito, la droga genera instrumentalización de menores, el bloque de búsqueda, pero el decreto de prohibición de drogas en los parques han sido nuestros principales insumos. Puedo decirles la gran mayoría de cifras disminuyeron, pero la única que no se reduce es la de lesiones personales. Eso es intolerancia.

Alguien me dijo que es cultural, y yo digo que una cosa es la cultura y otra realmente es la intolerancia y la violencia. No podemos confundir el arraigo de un carácter duro con el terminar agrediendo al otro en medio de las diferencias y lo preocupante de la intolerancia es que me tiene las lesiones personales disparadas y del 73% los casos de homicidios son por riñas. Eso qué quiere decir, si queremos realmente recuperar la ciudad tenemos que empezar entre todos.

¿Cómo está la recuperación de espacio público?

Nos entregaron una ciudad con 162 obras inconclusas, hoy tenemos 53 obras ya andando, 35 en proceso de recuperación. Bucaramanga tiene que volver a ser bonita y bonita es limpia, aseada.

La ciudad se ha caracterizado por tener cifras de desempleo bajas ¿cómo se va a lograr mantener?

Muy bien que las cifras de desempleo sean bajas, pero muy mal porque la gran mayoría es informal. ¿Qué estamos buscando? a través de la competitividad. ¿Cómo volvemos a Bucaramanga atractiva otra vez? hace años la gente no venía a la ciudad, en Semana Santa hicimos Bucarasanta. Bucaramanga no es un destino de turismo religioso, pero la volvimos un destino de turismo religioso apalancado en Girón. en Piedecuesta, las catedrales, eso qué ¿quiere decir? necesitamos volver a poner a Bucaramanga en el radar del país.

¿Y la inversión social qué? ¿la inversión para tratar de sacarle a la gente de la pobreza?

Nuestra política es mano dura contra el delincuente, pero el que quiera oportunidades las va a tener, por eso casi el 62% de la inversión del municipio está enfocada en oportunidades: becas estudiantiles, oportunidades de emprendimiento, pero sobre todo reducción del hambre porque en Bucaramanga hay un margen de pobreza en tres sectores puntuales que si desayunan no almuerzan y no coman. El problema es que la pobreza trae consigo criminalidad, entonces combatir el delito no es solamente para sacar el Ejército a la calle, saquemos por una doble Ejército pero por el otro lado llevemos el alimento.

¿Cómo le han parecido estos primeros 100 días?

Uno, es autoridad. El tema de microtráfico ha sido muy fuerte, controlar el tema migratorio, el que viene a trabajar bien y el que no, por eso nos ha tocado en la calle. Algo clave que para nosotros nos ha dado muy buen resultado es el tema de acabar con esas ‘ollas’, pero lo más importante ha sido que Bucaramanga avance, el tema de pavimentación de algunos barrios, los colegios que no habían entregado a entregarlos y algo es que el vendedor pudiera trabajar con la tranquilidad.

¿Qué lo trasnocha, qué no lo ha dejado dormir en estos primeros 100 días?

Lo que no me deja dormir es la relación con el Gobierno Nacional, es muy complejo gobernar desde el territorio solo, aislado. Hemos elevado a un sinnúmero de peticiones, pero no han sido escuchadas, pero el problema de la ciudad requiere la intervención.

Yo no puedo estar aquí luchando contra el microtráfico y el Gobierno Nacional diciendo que hay que apoyar la legalización de la droga y que tenemos que permitirla. No puedo estar aquí luchando contra la seguridad y el Gobierno Nacional de legitimando sacar el Ejército a la calle ¿qué quiere decir? Armonicémonos y si hay un trabajo armonizado Gobierno Nacional y alcaldes de los municipios, al país le va bien. Si a Bucaramanga le va bien, a todos nos va bien.