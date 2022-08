María Victoria Angulo pasó al tablero y respondió por pendientes de Mineducación

Falta tan solo días para que la historia de Colombia vuelva a cambiar. Este 7 de agosto el presidente electo, Gustavo Petro se posesionará como nuevo jefe de Estado.

Por esto, varios son los funcionaros y jefes de cartera que deben también abandonar el cargo que desempeñaron durante esos cuatro años bajo la administración del presidente saliente, Iván Duque.

Una de ellas es María Victoria Angulo, actual ministra de Educación y quien en diálogo con Noticias RCN detalló cuáles fueron los logros de su cartera y los retos que tuvo que enfrentar como representante de esta misma.

Angulo confesó cómo logró ser una de las pocas funcionarias que mantuvo su cargo durante los cuatro años de administración.

“Fue una oportunidad generosa de él, de armar un equipo técnico excelente, transparente (…) No soy solo yo quien estuvo los cuatro años sino el equipo y eso marca la diferencia, y tal vez por cómo ha mi vida también, mucha resiliencia que por ventura tenía y me acompañó estos cuatro años, habría sido muy fácil rendirse”, señaló Angulo.

¿Cuál fue ese momento en el que dice que me quiero rendir?

“Momentos muchos, pero diría yo dos. Nosotros comenzamos obviamente el 7 agosto 2018 y a los 45 días teníamos un paro de educación superior nacional de un tamaño bien importante. Otro momento duro fue la pandemia. Yo miro ahora que la gente conserva sobre la pandemia y es como si hubiera pasado hace 20 años y tomar decisiones por todos los niños en las familias no te imaginas lo difícil que fue. Yo no soy mamá y lo cuento porque los ataques o más que ataques, son las posiciones humanas, la que me decían que yo quería más o menos que los niños se murieran porque volvieran, que no tenía ese sentimiento de apego o sentirme realmente empatizada con lo que estaba pasando y que se quedarán en la casa porque no era mamá y otros que no estábamos haciendo nada. Solo la vida sabe todo lo que nos tocó hacer”, agregó.

¿Qué la pone sentimental en este momento?

Entre lágrimas, la ministra confesó que sus momentos de debilidad era cuando “cuando conectábamos en regiones con niños y jóvenes que te expresan lo que no tienen o lo que el Estado no ha llegado, ahí hay un dolor de decir uno ¿Cómo hago más? como de impotencia”.

Don Guillermo Angulo

“Mi papá falleció hace 13 años, también fue ministro. Mi papá para mí es afecto y es una admiración de un hombre honesto y llegué a la educación por casualidades maravillosas de la vida. A veces me lo mencionan y me desmorona”, añadió.

¿En qué materia se rajó este Gobierno?

“Yo creo que en hacer una lectura de cómo comunicar y conectar mejor con los momentos y la emoción. Estamos en épocas de cambio en el mundo y la pandemia tocó todo tipo de sensibilidades, se alzó la voz, como digo yo, de muchas necesidades del país; nosotros actuamos con amor y compromiso, pero como siempre en todo no se acierta”.

La ministra también confesó que luego de esta etapa de servir al país ahora se dedicará a su familia y que se dirige al altar debido a que recientemente le propusieron matrimonio.