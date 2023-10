“Somos distintos”: ministro de Minas habla sobre su antecesora, Irene Vélez

Sobre la posibilidad de un apagón, la factibilidad de la transición energética y las huellas que dejó la exministra Irene Vélez, Noticias RCN habló con el actual jefe de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho.

El actual ministro, en entrevista con José Manuel Acevedo, hablo sobre su juventud, su afinidad con la paz y algunas causas sociales y el machismo en el sector energético que, según dijo, fue uno de los factores que jugó en contra de Vélez como cabeza del Minminas.

Además, aseguró que desde el Gobierno la prioridad será avanzar en la transición energética y en el desarrollo de las energías renovables para hacer frente a la crisis climática.

José Manuel Acevedo: ¿Existe riesgo de un apagón en Colombia?

Andrés Camacho: Eso ya está resuelto, lo he venido presentado en diferentes espacios. No tenemos riesgo de desabastecimiento de energía, tenemos unas dificultades financieras que ya hemos venido resolviendo.

J. M. A.: ¿Entonces por qué varios exministros han dicho que esto puede pasar?

A. C.: Eso se puede polemizar mucho más, porque muchas de estas causas no surgen en un año. Muchos de ellos tomaron decisiones que nos trajeron a este punto, entonces uno dice: ¿cómo se atreven algunos a señalar los aspectos que están en la carta?

Pero tienen razón y argumentos para decir ‘pilas, preparémonos’, y es lo que estamos haciendo.

Con el exministro Mesa he tenido varios debates por las medidas que tomó en la pandemia, y las medidas del Gobierno anterior que nos dejaron en una deuda que hoy es parte del mayor riesgo que tenemos en el sistema.

J. M. A.: ¿Pero qué opción tenían en la pandemia para garantizar el flujo de la energía?

A. C.: Indudablemente en la emergencia se tenían que adoptar medidas, pero creo que hubieran podido tener mayor consideración hacia la gente. Hoy las facturas están cargadas con una deuda, a la gente no se le explicó cómo iba a llegar ese cobro.

J. M. A.: ¿Hace falta más presencia del Estado al modelo energético en Colombia?

A. C.: Sí, creo se ha dicho mucho en estos días frente a la participación de lo público y este Gobierno está comprometido con eso. En el marco del mercado hay empresas mixtas y privadas, pero lo público ha perdido mucha participación y consideramos que es importante.

En el sector de energía tenemos 10 electrificadoras, lo que buscamos es fortalecerlas para, a través de ellas, desarrollar la transición energética en las regiones.

J. M. A.: Pero participación pública teníamos hace 30 años y lo que había eran apagones…

A. C.: Allí hay una discusión sobre el modelo de inversión y el mercado, que creo hemos dado muchos avances, pero después de 30 años también tenemos muchas cosas que reflexionar y modernizar en el sistema.

Hoy estamos hablando de transición energética y cambio climático, y nuestro sistema tiene que estar preparado, porque las condiciones que hoy tenemos no están tan listas para lo que requiere la transición.

J. M. A.: ¿Qué es lo que no le gusta de los últimos 30 años?

A. C.: Hay muchas cosas que ajustar en cada uno de los eslabones de la cadena. Por ejemplo, necesitamos mayor competencia, porque los economistas que saben del tema siempre nos mencionan que necesitamos mayor competencia en el mercado para fijar eficientemente los precios, y hoy lo que encontramos es que tenemos dificultades para esto.

Hay que buscar la manera de que otros actores entren a jugar. Las energías renovables son un jugador muy importante en el mundo, deben tener mayor participación en el país y es en lo que estamos trabajando.

J. M. A.: ¿Hay que construir sobre lo construido o a usted no le gusta nada del modelo?

A. C.: No hay otra manera, uno no puede derribar todas las cosas que se venían trabajando, pero tampoco puede decir que todo ha funcionado perfecto. Hay que aprender del pasado, de los errores que hemos identificado, y proyectar la modernización para la transición energética que requiere el país.

J. M. A.: ¿Ustedes intentan solucionar problemas técnicos con soluciones ideológicas?

A. C.: Esto requiere un tremendo conocimiento técnico, pero tampoco es tecnología marciana. Estamos hablando de cosas que la gente puede entender y buscamos que o técnico se ponga en función de la gente y no al revés.

J. M. A.: ¿Se está rodeando más de político que de gente técnica?

A. C.: Los nombramientos se están produciendo en estos días, y estamos armando la mejor alineación para garantizar que cumplamos el mayor reto que es la transición energética e indudablemente las emergencias y superar el fenómeno El Niño que es fundamental para el país.

J. M. A.: ¿Qué piensa sobre el estudio del DNP que habla sobre la posible destrucción de más de 360.000 empleos si se hace la transición energética aceleradamente?

A. C.: Lo que nosotros hemos venido construyendo es una hoja de ruta para a transición. Ese análisis revisa solo una parte de la transición energética.

Indudablemente el proceso también requiere una transición laboral y parte de lo que estamos terminando es ese proceso para que otros segmentos de la economía se desarrollen para que puedan acoger a trabajadores y trabajadoras de este sector.

J. M. A.: ¿Ustedes qué tan rápido van?

A. C.: Tenemos que acelerar, esto es como un panel de muchos botones y tenemos que ir encontrando la mejor combinación. En términos de implementación de las energías renovables esperamos avanzar mucho.

Desde el 2014, que es la ley 1715 de energías renovables, a la fecha, la implementación y el desarrollo no ha sido mucho, no hemos superado el 1%. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es acelerar la implementación de las energías renovables en el país.

J. M. A.: ¿Si se necesitaran más contratos de explotación de hidrocarburos, los dejaría pasar?

A. C.: Vamos a hacer contratos de exploración energética para avanzar con la transición. Hidrógeno blanco, geotermia, ya estamos preparando algunas cosas y espero muy pronto dar buenas noticias en ese sentido.

J. M. A.: ¿Podemos estar tranquilos en materia de reservas de gas?

A. C.: Estamos tranquilos, Es un tema al que hay que hacerle mucho seguimiento y una gerencia permanente.

Tenemos grandes posibilidades con el gas offshore, ahí tenemos una gerencia detallada. Y hay que hacer una gestión apropiada de los recursos que tenemos en el Piedemonte y del uso que hacemos de este energético tan importante.

J. M. A.: ¿Qué lo diferencia de Irene Vélez?

A. C.: Esta es la discusión del mundo, el cambio climático y la transición energética, indudablemente vamos a tener debates muy serios. Ahí se cruzan cuestiones de género como el machismo, porque es un sector dominado por hombres y creo que la exministra vivió muy fuerte ese tipo de situaciones.

Eso diferencia, yo soy hombre y eso cuenta en medio de un escenario tan masculinizado.

J. M. A.: ¿Usted cree que a Vélez le fue mal porque había mucho machismo en su contra?

A. C.: No solo por eso, es una combinación de factores, pero sí hay que reconocer que este es un sector masculinizado, en el que las voces de las mujeres deben tener más fuerza y eso hace parte de lo que implica la transformación del sector.

Por otra parte, yo soy ingeniero, sé cómo se habla en este sector técnicamente, y eso también marca la diferencia.

J. M. A.: ¿Cómo le ha ido hablando con los petroleros, la gente de la industria del gas y todos los que están en el sector energético?

A. C.: Semanalmente he desarrollado reuniones con todos los sectores, las empresas y los gremios, y hemos desarrollado una conversación muy fluida con usuarios que es parte de lo que hemos querido hacer.

Porque en esta conversación siempre falta la gente, entonces los hemos puesto en el centro de los debates. Mi disposición es de dialogar con todo el mundo.

J. M. A.: ¿Qué quiere decir que usted es el ministro punk?

A. C.: Yo vengo de las juventudes urbanas, de nuestros barrios. Me ha gustado el rock, el punk, el hardcore, el metal. He tenido un par de bandas y es parte de lo que en este Gobierno está pasando: que ha llegado gente distinta.

No es la gente de siempre, teneos unos enfoques, una visión y una cotidianidad diferente a la de otros Gobiernos.

J. M. A.: ¿Usted ha sido próximo a algún grupo ilegal?

A. C.: Desde muy joven he sido creyente y defensor de la paz, del proceso con las Farc y de muchas de las causas históricas de la gente que buscaba defender sus derechos, siempre en democracia.

J. M. A.: ¿Andrés Camacho es lo mismo que Irene Vélez, pero con mejores formas?

A. C.: No, somos distintos.