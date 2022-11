¿Flexibilidad con el Soat? La propuesta de Mintransporte para beneficiar a conductores

El trámite del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito se ha convertido en un calvario para miles de conductores en el país, quienes alegan por las trabas y los altos costos para la expedición y actualización del requisito.

Es por esto que, durante las semanas recientes, el Gobierno Nacional ha venido trabajando en mesas de diálogo con los diferentes gremios y representantes de transportadores para buscar soluciones eficaces que les garanticen a los conductores salidas óptimas y prontas a esta problemática.

La más reciente propuesta del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue dirigida a las alcaldías y gobernaciones del país, a quienes pidió flexibilizar las medidas para los conductores que tienen el Soat vencido, para que se les permita circular tranquilamente mientras solucionan el estado del seguro.

En una entrevista con el diario El Colombiano, el jefe de cartera aseguró que muchos conductores tienen el Soat vencido debido a los inconvenientes que se han venido presentando para dicho trámite, por lo que pidió a los alcaldes y gobernadores tener paciencia mientras se solucionan estas complicaciones.

Asimismo, el ministro Reyes solicitó a las autoridades no imponer multas a quienes tienen el seguro vencido, pues esta situación ha sido generada por el Estado y podría crear mayores inconformidades entre conductores y transportadores.

No podemos incentivar a que la gente no saque el Soat. Lo que sí estamos hablando con la dirección de Tránsito es que para quienes están en esta circunstancia, no vayan a hacerse inmovilizaciones de vehículos o motocicletas, porque la situación es generada por el mismo Estado.