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Motociclista embistió y mató a una adulta mayor que cruzaba la calle con ayuda de un vecino

El trágico accidente se registró cuando la víctima cruzaba la avenida Pedro Romero de Cartagena. Las cámaras de seguridad del sector no funcionan.

Mañana Express

julio 29 de 2026
07:30 a. m.
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La familia de Lilia Rosa Castro, una mujer de 73 años que murió trágicamente tras ser atropellada por un motociclista en una zona escolar, exige que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en la avenida Pedro Romero, en Cartagena.

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Los familiares denuncian que, a pesar de que el presunto responsable ya fue identificado, no ha habido avances significativos en el proceso judicial.

El accidente ocurrió cuando la adulta mayor regresaba a su casa después de realizar unas compras.

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Detalles de cómo moto embistió a adulta mayor

De acuerdo con los testigos del caso, la víctima cruzaba la vía con ayuda de un vecino que acostumbraba a asistirla. El hombre realizó la señal de pare y varios vehículos se detuvieron, pero el conductor de la motocicleta habría ignorado la advertencia.

"El muchacho venía en sentido mercado de acá y se la llevó por delante incluso varios metros”, explicó Wendy Rodríguez, nieta de la víctima.

El hecho se registró en una zona escolar debidamente señalizada, donde las regulaciones de tránsito exigen que los conductores circulen a baja velocidad.

Ya está comprobado que es un homicidio culposo porque obviamente él pudo haber evitado esta tragedia que fue a plena luz del día.

"Pedimos justicia porque créanme que una plata nosotros no nos va a devolver, pero la justicia sí, de que él de la cara, de que él pague", dijo su nieta.

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Muerte de adultos mayores por atropellamientos en Cartagena

Se conoció que la única cámara de seguridad pública del sector que podría aportar evidencias cruciales no se encuentra en funcionamiento.

Hace aproximadamente dos semanas otro adulto mayor fue víctima de un atropello en la zona por un taxi irregular, caso que permanece sin resolver y sin pronunciamiento de las autoridades.

La familia Castro teme que el caso de Lilia Rosa quede en la impunidad, sumándose a otros incidentes viales sin esclarecimiento en el sector.

Los familiares esperan que el proceso judicial avance y que el presunto responsable responda ante la justicia por los hechos que causaron la muerte de la septuagenaria en circunstancias que, según indican, pudieron evitarse.

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