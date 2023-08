¿Constantes movimientos en Gobierno Petro afectarían la ejecución de políticas públicas?

En un poco más de un año de Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha hecho continuos movimientos en su equipo, esto por cuenta de la ruptura de la coalición mayoritaria que tenía con partidos como La U y el Conservador, que después de ese hecho se declararon en independencia, situación que ha afectado el trámite de las reformas en el Congreso de la República.

En lo corrido del año, han sido movidos por lo menos 11 de los 18 ministros que comenzaron el Gobierno con el mandatario colombiano.

Según una investigación del representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, en todo el Gobierno se han registrado más de 96 cambios en un año, contando a todos los funcionarios que pertenecen al Ejecutivo.

Ultimátum a los ministros

A esos movimientos se le suma el ultimátum que le hizo el mandatario colombiano hace algunas semanas a todos sus ministros.

Petro se molestó con su equipo por la baja ejecución que han tenido los Ministerios y por ese motivo les aseguró que en un mes tenía que ver mejora de resultados, si no es así, el presidente evaluará la continuidad de los funcionarios en el Gobierno.

El llamado se hizo en medio de un consejo de ministros que se desarrolló el lunes 14 de agosto en la Casa de Nariño y en el cual fueron presentadas las cifras de inversión que se han realizado desde los diferentes sectores.

Hubo un malestar en el presidente con una cifra en particular: se reportó que no han sido ejecutados $29,8 billones. En las próximas semanas podrían darse más movimientos en el Gobierno, tanto en Ministerios como personas cercanas al círculo del presidente Petro.

En las últimas horas, se dio a conocer que la exjefe de Gabinete Laura Sarabia será la nueva directora de Prosperidad Social y Cielo Rusinque asumirá el cargo que tenía la politóloga.

¿Cambiar de funcionarios afectaría gobernabilidad?

Los continuos cambios que el presidente le ha hecho a su Gobierno involucran directamente la ejecución de las políticas públicas del Ejecutivo.

Sobre si esos movimientos tuvieran una afectación en la gobernabilidad del presidente, la analista y socióloga Juana Afanador aseguró que es normal teniendo en cuenta que el mandatario está buscando obtener los mejores resultados.

“Es entendible, cambios necesarios en un Gobierno cuando un funcionario no está cumpliendo con las labores para las cuales fue designado, los tiempos, etc. Es normal que un ministro se cambie cuando un ministro no está funcionando”, explicó Afanador.

La socióloga además aseguró que también es normal que el presidente tenga de ahora en adelante en cuenta a las personas que estén más cercanas a su ideología política.

“Eso es para poder impulsar y sacar delante de la mejor manera posible las reformas que su Gobierno plantea. Alguien que está en contra de las ideas del Gobierno no las va a defender y no va a hacer el trabajo que haría alguien que entiende el programa de Gobierno y las prioridades”, explicó la socióloga.

Por su parte y pensando diferente, el columnista y analista Pedro Viveros aseguró que el mandatario cada vez se está rodeando de personas de su mismo sector, hecho que no consideró tan positivo.

“Si él trajera gente de otros sectores para ampliar su coalición en el Congreso, pues se diría que está resolviendo el problema de gobernabilidad, pero hasta el momento ha habido una especie de cambios entre personas del mismo sector. Si el presidente sigue así, no va a mejorar la gobernabilidad”, explicó Viveros.

El columnista además aseguró que la falta de continuidad en los diferentes cargos, sea del sector que sea, lo que hace es afectar la ejecución de las políticas públicas del Gobierno.

“Tanto cambiar funcionarios no le sirve al Gobierno para implementar sus políticas porque mover el Estado lo que termina es afectando la implementación de las políticas”, explicó Viveros.