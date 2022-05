Así fueron las honras fúnebres de la exdiputada Ángela Hernández

Hay tristeza y dolor en el departamento de Santander por la muerte de Ángela Hernández, una joven exdiputada, de 31 años, que luchó durante un largo tiempo contra el cáncer de mama y, lamentablemente, perdió la vida el pasado domingo, 1 de mayo.

Justamente, este lunes, 2 de mayo, se realizaron las honras fúnebres de la mujer en el Parque Memorial Jardines La Colina, en el que, por voluntad de la exdiputada, se adornó el ataúd con bonos de solidaridad para una fundación de lucha contra el cáncer de seno, en lugar de flores.

“Ella decía que gracias por las flores, pero que, si podíamos cambiar las flores por ayudas a los pacientes oncológicos, ya que hay muchas mujeres que no tienen para el bus o taxi para ir a una quimioterapia”, dijo Jefferson Vega, esposo de Ángela Hernández.

Muerte de Ángela Hernández

Tras fuerte batalla contra el cáncer de mama, la joven política, periodista, abogada y además una ejemplar defensora de la vida, Ángela Hernández, falleció el pasado domingo, 1 de mayo.

En horas de la mañana a través de sus redes sociales administradas por su familia, se publicó un emotivo mensaje con el que dieron a conocer la triste noticia.

‘‘Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando’’.

‘‘En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

La exdiputada deja a su incondicional esposo, Jefferson Vega, y a su pequeño hijo de 3 años Óscar David a quien le dedicó su primer libro, el cual escribió en los últimos meses de vida.

“La vida es efímera. Es silenciosa y rápida. No sé cuánto tiempo tenga la oportunidad de estar aquí. Solo me queda decirte que te amo. Te dejo este libro, la memoria física de mi amor para mi amado hijo Óscar David. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, escribió.