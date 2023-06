Murió Rafael Ricardo Barrios, reconocido acordeonista, cantante y compositor

En Bolívar hay luto en el folclor vallenato. El acordeonero, cantante y compositor, Rafael Ricardo Barrios, falleció en la clínica Gestión Salud de Cartagena luego de haber estado internado tres días en una UCI por una isquemia cerebral.

Familiares confirmaron la muerte del artista vallenato

Sobre las 9:20 de la noche se les informó a sus familiares sobre la muerte del intérprete de 73 años. “Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le habían quitado la sedación para ver si reaccionaba, pero no lo logró, me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al Vallenato”, dijo su hijo Rafael Ricardo jr a RCN Radio.

El artista es recordado por el duo con Otto Serge, que se convirtió en uno de los más exitosos de la música vallenata con canciones como ‘Señora’, ‘El Mochuelo’ y ‘Bendita Duda’. También incursionó en el mundo de la actuación en novelas que representaban el género, tales como ‘Chepe Fortuna’, del Canal RCN.

Rafael Ricardo tuvo un accidente cardiovascular

El hombre tuvo un accidente cardiovascular mientras dormía en su casa, ubicada en San Juan de Nepomuceno.