"Se me hace raro que esté bastante callado": Nicolás Petro sobre Armando Benedetti

Mucho se ha hablado de lo que pueda contar Nicolás Petro a la Fiscalía General de la Nación sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña del presidente Gustavo Petro y sobre todo las pruebas que tendría para sustentar su confesión.

En una entrevista con la Revista Semana, Petro Burgos dio luces de lo que será este nuevo proceso de colaboración, reiteró que sí recibió dineros de Santander Lopesierra y el ‘Turco’ Hilsaca y que parte de estos recursos entraron a la campaña de 2022, pero negó que su padre lo supiera.

“Quiero aclarar algo que es importante. Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de esos recursos que recibimos. Obviamente, no conocían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es fundamental hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo al medio citado.

¿Qué dice Nicolás Petro sobre Euclides Torres?

Al ser consultado por el papel de Euclides Torres y los supuestos dineros que habría entregado a la campaña el hermano mayor del clan Torres, dijo que esto es parte de su acuerdo con el ente acusador.

“Eso ya no puedo comentarlo porque estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos y detalles que son materia de reserva”, respondió.

Nicolás Petro, relató cómo ha sido el distanciamiento con el presidente en los últimos meses y qué lo llevó a negociar.

“Sí, claro. La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre debe estar ahí”, explicó refiriéndose a la entrevista que dio Gustavo Petro en la que señaló que él no lo había criado, un gesto que al diputado le habría generado “depresión” y “tristeza”.

También mencionó el impacto le produjeron las diferentes reacciones del mandatario sobre su proceso penal.

Nicolás Petro dice que su padre quería que se inmolara por la causa

“Esta semana, cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa”.

Pero, aunque considera que eso fue lo que le pidió el mandatario, aseguró que, aunque hace un año lo habría hecho, en este momento no se prestaría para ello porque se sintió utilizado y poco respaldado por su familia. “Sentí que me usaron como una ficha de ajedrez y en el momento en que ya no fuera útil, me dieron la espalda, me pusieron para que me devoraran completamente. Mi familia ni siquiera quería tomarse una foto conmigo”, señaló.

Para mí él era mi superhéroe, pero siempre fue muy distante.

Mencionó a Armando Benedetti cuando se le preguntó sobre los audios a Laura Sarabia y los 15.000 millones de pesos de los que habla el exembajador. Ante esto su respuesta fue: “ahora que hablas de Armando, a mí se me hace raro que esté bastante callado. Él es muy hablador, muy frentero”.

Cuando la periodista lo cuestionó sobre lo que sabía acerca de Benedetti, Nicolás Petro se negó a responder.

“Dejémoslo así”, dijo.

Frente a las 27 personas que aparecen en la imagen revelada por la Fiscalía como parte de las investigaciones, se refirió puntualmente al caso del exministro Alfonso Prada y contó su verdad frente a los “supuestos 10 cupos que le entregó”.

“Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es el ministro del Interior. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya, para tener el contacto. Esa es la realidad.

El hijo mayor del mandatario de la República dijo que comenzará a ordenar la información que tiene para entregar a las autoridades con las respectivas pruebas que sustenten su testimonio.

