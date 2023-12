Rechazan solicitud de Laura Ojeda de designar nuevo fiscal en proceso contra Day Vásquez

Laura Ojeda solicitó el 5 de diciembre a la Fiscalía General de la Nación designar a un nuevo fiscal, en lugar de Mario Burgos, para el proceso contra Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Ojeda argumentó que el despacho del fiscal Burgos perdió la competencia para adelantar el proceso porque “a la fecha no se ha presentado escrito de acusación o solicitud de preclusión”.



Sin embargo, la respuesta del funcionario indica que no se ha perdido la competencia y asegura que le garantizará todos los derechos.

“No otra lectura puede darse a su solicitud pretender apartar a este Delegado fiscal, por cuanto si se retirara del caso al suscrito, irían en contravía de los principios conforma el Estado social de derecho y la Constitución Política, como lo es conseguir la realización de la justicia y garantía a las víctimas”, señala el documento.

El fiscal tuvo en cuenta el principio de oportunidad firmado por Day Vásquez que le otorgó inmunidad total por dos años a cambio de convertirse en testigo clave contra Nicolás Petro dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

E incluso mencionó lo dicho por el abogado de Vásquez, Alait de Jesús Freja, el 19 de diciembre a la delegada para la seguridad territorial:

“Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 175 del código de procedimiento penal los términos para solicitar la preclusión o formulara la acusación se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación (…) No es necesario hacer tanto esfuerzo mental para concluir que en la investigación de la referencia el termino preclusivo no se ha configurado como lo expone la solicitante Laura Ojeda Estupiñán, razón por la cual el Fiscal que adelanta la investigación no ha perdido su competencia”.