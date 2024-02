"Sería equivocado decir que es un tema de percepción": Alcalde Galán sobre inseguridad en Bogotá

El incremento de la inseguridad en Bogotá genera preocupación entre sus habitantes. En 'A lo que vinimos' con Johana Amaya el mandatario expuso su estrategia para combatir al crimen. Entrevista.

¿Quién está detrás del hecho de sicariato del Parque de la 93?

Está en investigación la Fiscalía, está trabajando con apoyo de la Sijín. Vamos a buscar no afectar la investigación para que se llegue a buen puerto. Esto es parte de una dinámica que está ocurriendo en Bogotá. Ustedes saben que la ciudad ha logrado reducir hasta la fecha en un 13% los homicidios este año, pero la mayor incidencia en homicidios tiene que ver con temas de sicariato, es lo que estamos enfrentando.



Hay organizaciones criminales que están operando en Bogotá y desde el primer día estamos trabajando con una estrategia operativa para ser mucho más efectivos. El problema de inseguridad no es nuevo, viene de atrás. La ciudad ha tenido un fracaso en cierta forma sistemático para hacer realmente efectivo enfrentar estos retos. Pero estamos cambiando toda la estrategia operativa y policial para lograr ser mucho más efectivos y enfrentar con contundencia a estos delincuentes.

¿Por qué ocurre este crimen en un lugar como el Parque de la 93?

Efectivamente es una situación crítica, como todo parece indicar fue un asesinato muy bien planeado, como se ve en los videos, la forma en la que el sicario entra y calcula el tiempo que va a tener para entrar, atacar a su víctima y salir sin quedar encerrado en el parqueadero.



Es un hecho distinto, esto no significa que estemos tranquilos con que haya ocurrido, pero es distinto a las otras dinámicas que hemos visto en las últimas semanas de inseguridad en establecimientos de comercios. Estamos trabajando en los dos frentes, por una parte la investigación que está haciendo la Fiscalía y la Sijín sobre este caso, pero también en los demás casos.

Espero dar en las próximas semanas resultados muy contundentes frente a los casos que han ocurrido. Además, estamos trabajando en reducir que estos hechos ocurran. Encontramos una desarticulación entre los actores que tienen una responsabilidad en la seguridad, así como una distancia con la ciudadanía y el sector privado. Eso no puede ocurrir, tenemos que trabajar juntos, cada uno asumir su responsabilidad.



Por ejemplo, en algunos hechos de los establecimientos de comercio encontramos que la alerta que genera el establecimiento ante el hurto era manejada por una empresa de vigilancia privada que tardaba minutos en alertar a la Policía.



No puede ocurrir, tenemos que trabajar juntos con frentes locales de seguridad para que cuando ocurra un hecho de estos, inmediatamente la policía sea alertada y pueda responder de inmediato para que los delincuentes sepan que si van a actuar, inmediatamente les va a caer la Policía.

¿Los robos son una realidad o percepción?

Sin lugar a dudas es una realidad. Lo que la gente está percibiendo tiene un sustento en los hechos que están ocurriendo. Eso no lo vamos a negar por ningún motivo.



Tenemos que trabajar también en que la ciudadanía nos ayude, por ejemplo, cuando se divulgan videos es importante que estos lleguen rápidamente a la autoridad competente para que pueda actuar frente a ellos, que verifiquemos si un video eventualmente que se conoce es del momento o es antiguo.



Eso nos ayuda a tomar decisiones rápidamente, pero sería realmente equivocado decir que es un tema simplemente de percepción. Tenemos un problema de seguridad que estamos enfrentando y el primer paso para enfrentarlo es reconocerlo y actuar sobre él.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que la gente porte armas?

No, yo estoy de acuerdo con que sea la autoridad y vamos a ir detrás de las armas que utilizan los delincuentes para generar este tipo de hechos de violencia, detrás de las armas de los delincuentes.

¿Qué opina de prohibir el parrillero de moto?

Eso se ha intentado, se ha hecho muchas veces, tiene dificultades en el impacto porque las mediciones han apuntado que la verificación del cumplimiento es muy difícil, en este momento no contemplo una restricción al parrillero en moto, vamos a analizar y estudiar si en algunas zonas muy específicas valdría la pena contemplarlo, pero esa decisión aún no está tomada en zonas muy específicas.

¿Cuál es su opinión sobre militarizar Bogotá o algunos sectores de la ciudad?

Nosotros estamos trabajando desde el mes de enero con la décimo Tercera Brigada, con el general Morales y el general Soto de la Quinta División. Ellos tienen una función constitucional y están apoyándonos, por ejemplo, en la vigilancia perimetral de zonas de plantones militares, también temas de zonas ambientales como los cerros orientales, y el esfuerzo que es prioridad en estos momentos que es la lucha contra la extorsión.



La guardia militar está trabajando en ese sentido, entonces las franjas militares nos están ayudando, pero en lo que es de su competencia, ellos no pueden ni van a entrar a reemplazar la labor de la policía que es la que tenemos que garantizar.

¿Le gustaría eliminar pico y placa para vigilancia privada?

Esa discusión la tuvimos y en el marco de algunas zonas que vamos a determinar que tiene eventualmente mayor riesgo, porque es donde hay más flujo de personas, establecimiento de comercio, ciertos sitios donde hay mayor incidencia de ciertos delitos, estamos contemplando la posibilidad de levantar el pico y placa.



Estamos viendo cómo se podría hacer para poderlo verificar para vehículos operativos de empresas de vigilancia privada que estén haciendo recorridos precisamente que tengan que ver con la operación de las empresas en esas zonas de vigilancia en sectores comerciales.

¿Usted cree que llegará el momento de decirle al presidente que lo ayude con la seguridad de Bogotá?

No, nosotros recibimos de parte del general Salamanca 450 policías que se quedaron después de un esfuerzo temporal que hubo en diciembre. Ya estamos recibiendo 150 adicionales para particularmente inteligencia e investigación criminal.



El Gobierno también nos ha anunciado que en el 'Plan 20.000' que tiene la Policía Nacional de incorporar 20.000 nuevos efectivos va a haber una prioridad para Bogotá y esperamos que lleguen ahí Policías para Bogotá, entonces vamos a insistir en eso, nos han apoyado, pero esperamos que nos apoyen mucho más.



Ahora Bogotá no se va a quedar esperando eso, vamos a complementar ese esfuerzo de pedirle a la nación más policías con una propuesta para que desde el plan de desarrollo por una parte y por otra parte también con modificaciones eventualmente que tendríamos que buscar en el congreso podamos desde la ciudad financiar pies de fuerza adicional, con la policía financiado con Bogotá directamente no solo la capacitación, sino la operación y funcionamiento de largo aliento y eso nos va a permitir fortalecer el pie de fuerza porque Bogotá necesita más pie de fuerza. No es lo único, pero si parte de la solución que necesitamos.

¿Habrá cambios en el pico y placa para carros particulares?

No, estamos trabajando en el estudio. A finales del mes de marzo tendremos el estudio terminado para tomar una decisión frente al pico y placa.

