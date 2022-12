No entregarán nuevas licencias de explotación minería a cielo abierto

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, confirmó este miércoles 7 de diciembre que no se darán nuevas licencias mineras para explotación y exploración de carbón a cielo abierto para el sector del carbón. Esta determinación se habría tomado por disposición del Gobierno nacional.

Aunque un punto que fue subrayado es que se respetarán los contratos actuales y solo se entregarán nuevos si se cumple con requisitos ambientales.

No se pierda: Gobierno Nacional adjudicó proyecto del Canal del Dique

"No va a haber más contratos de gran minería de carbón en el país. Vamos a seguir recibiendo contratos, obviamente, esa es una de las funciones de la agencia, pero tiene que anexar esa certificación ambiental, si no, no va", dijo Pardo.

El funcionario dejó claro que otro factor a tener en cuenta es que no se entregará ningún título de explotación minera en áreas en las que existan restricciones ambientales.

No va a haber más contratos de gran minería de carbón en el país

En cuanto a los contratos vigentes, desde la Agencia afirmaron que las próximas semanas iniciará un proceso de revisión, pues de acuerdo con el estimado preliminar más de 48% no tendrían una licencia ambiental.

Pardo advirtió que de esta manera se empezará a solicitar la información y si no es presentada, desde la ANM procederán a caducar contratos o recortar las áreas que están dentro de zonas restringidas. "Se la vamos a recortar de oficio, no vamos a esperar que el titular venga a pelear", dijo.