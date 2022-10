“No siento nada”, la repudiable confesión del padre y asesino del pequeño Gabriel Cubillos

Tras conocerse el macabro crimen de Gabriel Esteban Cubillos, de tan solo 5 años, su padre y confeso asesino relató a la Fiscalía, con detalles, cómo cometió el crimen de su hijo y lo que estaría sintiendo en este momento.

La cínica actitud del hombre se ha visto marcada desde que comenzó la tragedia: el video que grabó para su expareja en el que explicaba cómo iba a asesinar a su hijo, la actitud de tranquilidad con la que salió del hotel donde mató a Gabriel Esteban, los mensajes y las fotografías del niño sin vida que envió a la madre, el intento de soborno a los policías que lo capturaron, la solicitud de una llamada a su exesposa para informarle que estaba en poder de las autoridades y por último, el frío y crudo relato de los hechos ante la Fiscalía.

El los últimos días se conoció que en su declaración aceptó los cargos por cohecho y homicidio que le fueron imputados. Ya en poder de las autoridades, Gabriel Enrique González confesó los detalles del asesinato de su hijo y se declaró culpable.

El hombre que instrumentalizó y asesinó a su hijo para vengarse de su expareja por haber terminado su relación, entregó a las autoridades los detalles de cómo asesinó a su hijo, asfixiándolo en la habitación del Hotel del Rey, en el municipio de Melgar, en Tolima.

La actitud del padre de la criatura es rechazada por el país que se conmocionó ante el premeditado homicidio de un niño de tan solo 5 años.

Con absoluta indiferencia, frialdad y cinismo, el confeso asesino confesó el crimen y añadió:

No siento nada. Cuando murió mi mamá, no sentí nada. Cuando falleció mi papá, tampoco. Después de algunos días me puse mal, pero ahora mismo no siento nada.