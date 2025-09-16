CANAL RCN
Colombia

Nuevo cierre afectará la movilidad en ambos sentidos por la avenida 68: irá hasta el final de la semana

También los andenes estarán cerrados mientras se adelantan los trabajos en la zona.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
01:22 p. m.
Para avanzar en las obras de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, la Secretaría de Movilidad de Bogotá autorizó un nuevo cierre en el tramo comprendido entre la calle Tercera y la calle Cuarta B entre el martes, 16 de septiembre y el viernes, 19.

Los trabajos se realizarán en dos etapas y afectarán a conductores y pasajeros de la avenida 68, en ambos sentidos.

En la primera etapa se realizará el cierre total de la calzada en sentido sur - norte y el andén oriental, el martes, desde las 10:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles.

¿Cómo cambiará la ruta para vehículos en la avenida 68 durante la etapa 1?

  • Los usuarios que transiten en el sentido sur a norte por la avenida carrera 68, continuarán transitando por un carril habilitado en contraflujo sobre la calzada occidental.
  • Los usuarios que transiten en sentido sur a norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, no tendrán cambios en su recorrido habitual.
  • Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 deberán tomar el puente vehicular de la avenida calle Tercera, donde se empalman al recorrido habitual para continuar al sur.
  • Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, no tendrán cambios en su recorrido habitual.
Mientras, en la segunda etapa se realizará el cierre total de la calzada en sentido norte - sur y el andén occidental, el jueves, desde las 10:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada del viernes.

¿Cómo cambiará la ruta para vehículos en la avenida 68 durante la etapa 2?

  • Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68, continuarán transitando por un carril habilitado en contraflujo sobre la calzada oriental.
  • Los usuarios que transiten en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente, continuarán circulando por un carril habilitado en contraflujo y avenida calle Tercera al oriente.
  • Los usuarios que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 68, continuarán circulando por un carril habilitado sobre la calzada oriental.
  • Los usuarios que transiten en sentido sur-norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle Tercera al oriente no tendrán cambios en su recorrido habitual.
