¿Qué pasó en Buró? Organizadores responden a denuncias de emprendedores que participaron

Buró comenzó como una pequeña feria ubicada en Usaquén que buscaba dar a conocer marcas e ideas de negocio nuevas. Recientemente, se realizó en Bogotá y se va a trasladar hacia Cali y Cartagena en próximas fechas.

Empresas denuncian millonarias pérdidas en feria Buró

Sin embargo, en su paso por la capital estuvo rodeada por controversias y denuncias de emprendedores que aseguran que la organización y participación no fueron suficientes. Además, hablan de pérdidas millonarias.

Noticias RCN conoció algunas denuncias al respecto:

“Nosotros somos un emprendimiento de fresas, entramos a la feria porque nos prometieron alrededor de 40,000 asistentes. Sin embargo, no fue ni el 2%. Nosotros al ser emprendimiento de comida perdimos demasiado producto. Invertimos alrededor de 14 millones de pesos y no los recuperamos, nos tocó botar la comida”, contó un emprendedor a este noticiero.

Las pérdidas que advierten los participantes son millonarias. Karen Cobos, dueña del emprendimiento de cobijas Alanna Pelana, dijo que perdió 15 millones de pesos porque, aunque se inscribió en la feria y pagó un stand, decidió retractarse luego de que las fechas iniciales (del 9 al 17 de diciembre) cambiaron. Aunque al final obtuvo un cupo, le dijeron que la contactarían para hacer publicidad, pero eso nunca ocurrió. “Nadie supo que había Buró y menos que mi marca participaría”, explicó.

Participantes de Buró denuncian fallas en la organización y cobros excesivos

Otros comerciantes advierten que hubo mala organización, que el día del montaje de la feria faltaban paneles, los baños no estaban habilitados, hacía demasiado calor y además había malos olores. “Es una experiencia terrible. Pedían contenido de altísima calidad para podernos repostear en sus historias. Las condiciones no eran igualitarias. Saqué un crédito y no recuperé nada”, narró otra persona.

Cientos de independientes hicieron parte de este evento. La dueña de Tabatá Accesorios señaló que por su stand, aunque pasó gente, no fue la que los organizadores de Buró le prometieron. “Le pregunté a Martha (líder de la organización) acerca de la situación y si ellos pensaban compensarnos, pero me dijeron que no tenían un rubro destinado para las pérdidas de los emprendedores y que ese no era su problema. Que ellos habían cumplido. Me dijeron que el centro comercial no les permitía poner la publicidad. Y es que, en un sótano, sin publicidad, es difícil”, afirmó.

Puede leer: Feria Buró responde tras polémica generada por negar pizza a un trabajador

Historias como estas se repiten entre las más de 300 familias que participaron. Advierten que perdieron inversión, producto y tiempo.

¿Qué responde Buró?

Noticias RCN contactó a varios miembros de la organización para preguntarles por los señalamientos en su contra; sin embargo, este noticiero recibió una respuesta negativa.

A través de un comunicado, la feria lamentó los resultados de “algunos” emprendedores, y se comprometió a mejorar, de ser necesario, las condiciones e instalaciones en las que se realiza el evento. “Expresar nuestra solidaridad con el grupo de emprendedores, cuyos resultados en ventas se alejan de los pronósticos y las proyecciones esperadas para esta ocasión. Seguiremos atendiendo sus inconformidades a la luz de lo pactado en los respectivos contratos”, se lee en el documento.

“Agradecer de manera especial a todos aquellos emprendedores y relacionados estratégicos que nos han rodeado con su comprensión y apoyo en estas circunstancias, entre ellos a los más de 250 expositores que, tras esta edición, han notificado ventas satisfactorias o superiores a sus metas”, concluye la organización.