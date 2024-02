El drama de una paciente oncológica para conseguir el medicamento de su quimioterapia

En Colombia el desabastecimiento de medicamentos está poniendo en jaque la salud de miles de pacientes que sufren enfermedades complejas como el cáncer, VIH, diabetes y otras más.

Miles de colombianos con este tipo de patologías no solo batallan con la enfermedad, sino con las falencias del sistema de salud por el desabastecimiento de medicamentos de alto costo que impacta no solo en el paciente, sino en las familias que viven la angustia de ver el desmejoramiento de la salud por la falta de tratamientos.

Noticias RCN conoció la historia de una paciente oncológica que luchó durante dos meses en su EPS para que le entregaran un medicamento esencial para el cáncer. Aunque logró que se lo entregaran, ahora libra otra batalla.

Esta es la historia de una paciente oncológica que vive una odisea para reclamar sus tratamientos. Después de dos meses de lucha con la EPS Emssanar, por fin, en las últimas horas, Soulan Kour, una mujer de 58 años recibió el medicamento que necesita como quimioterapia para el cáncer de seno que padece desde el 2013.

El tamoxifeno del cáncer, la quimio, hace dos meses no me lo entregaban, hoy me lo entregaron gracias a Dios.