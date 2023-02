El partido Liberal propondrá su propia reforma a la salud para "fortalecer el sistema y no arrasarlo"

A pesar de ser bancada de Gobierno, el Partido Liberal no solo expresó sus líneas rojas frente a la reforma a la salud, también se conoció que trabaja en su propio proyecto, un texto aparte titulado “Reforma para fortalecer y no arrasar el sistema de salud”.

El documento presentado recientemente por la ministra Corcho ante el Congreso de la República no ha tenido la acogida esperada, ni siquiera por parte de los aliados del Gobierno. El proyecto contiene cambios de fondo que no convencen por varios puntos polémicos: que las EPS en el largo plazo puedan desaparecer, que la Adres maneje todos los recursos de la salud, que las prepagadas también se vean en riesgo, que el presidente tenga facultades extraordinarias, que se tramite como ley ordinaria y no estatutaria, entre otras.

Es por esto que, desde diferentes sectores, se han planteado dudas, inconformidades y completo rechazo a la reforma que cambiaría el sistema de salud tal y como lo conocemos. Los liberales analizaron los puntos que les preocupan del texto, y aunque consideraron necesario hacer cambios, no están de acuerdo con modificaciones totales.

El examen del Partido Liberal a la reforma de salud

En primer lugar, en el debate sobre si la ley debería ser ordinaria o estatutaria, los miembros del partido concluyeron que su trámite debe ser de carácter estatutario, de lo contrario podría ser tumbada.

En segundo lugar, aseguran que el proyecto de ley no crea una estructura organizativa mínima necesaria para el sistema de salud, y además plantea una gobernanza “débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos y sin articulación”.

Señalan como principales problemas cuatro factores clave de la propuesta del Gobierno:

Consejo Nacional de Salud y Consejo Territoriales: el argumento de los liberales es que este artículo debilita la rectoría del Ministerio de Salud, que las funciones de los miembros de dicho consejo no son claras y que, además, el número de personas que lo conformarían (40) hace imposible la toma de decisiones estratégicas y ejecutivas. Consejos de administración de Fondos Regionales de Salud: para los liberales no hay articulación y es posible que haya dupla de funciones con los Consejos Territoriales de Salud Unidades Zonales de Planeación y Evaluación en Salud del orden departamental y distrital: “No hay articulación con las estructuras anteriores”, dice el Partido Liberal. Consejo de Planeación y Evaluación en salud: el argumento de la bancada es que en este ente se repiten funciones con todas las estructuras mencionadas anteriormente.

Los riesgos de la reforma de salud, según el Partido Liberal

La bancada de gobierno fue clara: el proyecto pone en riesgo y arrasa con el sistema de salud colombiano. De aplicarlo, como está en el papel, podría generar, afirman, parálisis en la conducción estratégica y táctica del sistema, politización de las decisiones en el sector, inestabilidad, aparatos “burocráticos” con dobles funciones para mismas entidades, ineficiencias, y costos administrativos redundantes.

El mayor ‘pero’ de los liberales con la reforma

El manejo de recursos es una de las “fallas” más importantes en el diseño de la reforma, dicen los liberales.

“Se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas, además de falta de garantías para ejercer una auditoría realmente independiente, pues la contratación de la misma la hace el propio ordenador del gasto”.

También se refirieron a los riesgos que representa el proyecto para el sector privado. “Toda la precaria estructura de gobernanza sobre la operación del sistema sería Estatal, esta puede gestionar la expansión hospitalaria pública, garantizando su demanda y presupuestos futuros, en detrimento de la prestación por el sector privado, sin un incentivo o sujeción a indicadores de calidad o preferencia de los usuarios”, se lee en el documento desarrollado por el partido.

Argumentan que esto se debe en parte a que el usuario no podrá elegir su centro de atención en salud, lo que elimina un incentivo primario de competencia.

Finalmente, reconocieron también aspectos positivos: el primero, que la reforma “busca generar mayores niveles de accesibilidad y efectividad mediante el enfoque en salud pública, promoción de la salud y prevención de la enfermedad”, y el segundo, que deja en evidencia la intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud.

