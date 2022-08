La espada de Bolívar, protagonista en la posesión de Petro ¿Qué pasó?

Este domingo Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia, pero él no fue el único protagonista de la jornada. La espada de Bolívar dio de qué hablar durante todo el día.

Para el evento, los organizadores tenían previsto que durante el recorrido entre el Palacio de San Carlos y la Plaza de Bolívar tres soldados de la Guardia Presidencial acompañaran a la nueva primera familia del país con la espada de Bolívar, pues para el primer mandatario simboliza una parte de su historia: su paso por la extinta guerrilla del M-19 que tuvo en su poder durante 17 años la pieza y la devolvió una vez acordó la paz con el Estado.

Sin embargo, horas antes del recorrido inició un tire y afloje entre el gobierno entrante y saliente.

El equipo del presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno de Iván Duque negó el traslado de la espada a pesar de haber allegado los documentos necesarios, incluida la póliza por 1.000 millones de pesos.

“Esperan hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde, por orden expresa del presidente Duque, de decir que la espada de Bolívar no sale y no puede ser expuesta ante el pueblo colombiano”, dijo Marisol Gómez, organizadora del evento de posesión.



Por su parte, el gobierno Duque aseguró que la póliza exigida, hasta la noche del sábado no había sido allegada.

Lo cierto es que se llegó la hora y la espada brilló por su ausencia. Lo que es país no esperaba era que una vez posesionado como presidente, Gustavo Petro daría la siguiente orden:

Como presidente de Colombia le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar

Ante la vehemente instrucción, el presidente del Congreso, Roy Barreras, suspendió la plenaria durante 15 minutos hasta que no llegará la mítica espada.

De inmediato, y en tiempo récord, la Casa Militar cumplió la orden. Un equipo de expertos en conservación tomó registro de la pieza y supervisó el traslado, en medio de un fuerte equipo de seguridad, hasta la Plaza de Bolívar.

Solo hasta ese momento el nuevo mandatario inició su primer discurso oficial a los colombianos.

“Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más del porqué se demoró en llegar a esta plaza. Es la espada del pueblo y por eso la queríamos aquí”, puntualizó.