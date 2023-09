Presidente Gustavo Petro solicitó reestructurar el Invima ¿Por qué?

En medio de un acto público con la ciudadanía en la localidad de Engativá, el presidente Gustavo Petro destacó la economía popular y manifestó que Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad que depende del Ministerio de Salud, no contribuía a que las personas trabajaran.

“¿Cuál es el papel del Invima en la economía popular? Es un tema que no se ha analizado, el Invima da los registros de salud, de sanidad, etcétera, se ha convertido en un obstáculo para que la economía popular se desarrolle”, afirmó el presidente.

Petro manifestó que esa entidad complica continuamente a las personas que desean generar economía en los territorios, principalmente haciendo énfasis en Bogotá.

“Allá hay un barril sin fondo, pero el Invima no ayuda a la generación de ocupación laboral, precisamente a través de un apoyo específico de la economía popular. Le pone es trabas, la persigue, y, a veces, con corrupción, la coima para un servicio”, afirmó Petro.

Reestructurar el Invima

Por ese motivo, el mandatario aseguró que el Invima debería ser reestructurado para que no sigan ocurriendo ese tipo de hechos.

“El Invima tiene que ser reestructurado a fondo, el Invima no debe impedir la producción en Colombia, eso es un tema de incidencia de la nación en Bogotá, porque Bogotá tiene la economía popular más poderosa de Colombia, es aquí en donde tienen que reflejarse los hechos de cambio del presente Gobierno”, afirmó Petro.

El presidente manifestó que solicitará una reunión con el Ministerio de Salud y el Invima para comenzar a estudiar las modificaciones que tendría la entidad.

“Voy a pedir una reunión específica para eso, que empecemos a preparar las reformas que necesita el Invima, para en lugar de ser un obstáculo, se convierta en un apoyo de la población que trabaja”, explicó Petro.

Abrir Hospital San Juan de Dios de Bogotá

En medio de su discurso, el mandatario colombiano reiteró que el Hospital San Juan de Dios de Bogotá debe ser nuevamente abierto.

“No hemos podido abrirlo y hay que abrirlo. O sea, este Gobierno del cambio no es Gobierno del cambio si no abre el Hospital San Juan de Dios”, afirmó el presidente.

Por tal motivo, expresó que esa infraestructura no debe ser demolida y para lo cual ya firmó una carta: “La torre central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por Ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir”.