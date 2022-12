Malestar de ambas partes: Presidente Petro estaría inconforme con algunos congresistas de Alianza Verde

Las fracturas que hay entre el Gobierno y la Alianza Verde siguen dando de que hablar, y es que en esa bancada hay un profundo malestar por varios puntos de la reforma política y el código electoral, a lo que se sumó que el pasado 19 de diciembre los dejaron vestidos y alborotados tras una cita en Palacio que nunca apareció en la agenda presidencial.

Pero, al parecer, el malestar es de parte y parte. El Termómetro Político conoció que el presidente Gustavo Petro está inconforme con algunos congresistas de ese partido. Según fuentes de Noticias RCN sería el mandatario quien ha seguido muy de cerca las discusiones del Congreso en las que comentarios como: “este no es el cambio que esperamos” o “esta propuesta es una aberración”, se han vuelto comunes por parte de miembros de la bancada que se declaró de Gobierno.

Lo cierto es que la tensión entre el partido y el Gobierno pasó de castaño a oscuro y hoy, 20 de diciembre, el ministro del Interior, Alfonso Prada, en un intento por apagar el incendio, se reunió con el codirector del partido, Carlos Ramón González. Sin embargo, lejos de tranquilizar las aguas, las removió más, pues justamente una de las quejas que hay al interior de la bancada es que el Gobierno solo escucha al sector que representa su codirector, y frente a los demás se hace el de oídos sordos.

Aunque el encuentro no resultó como se esperaba, por lo pronto Prada se comprometió a reprogramar la reunión entre la bancada y el presidente. Si eso no se soluciona, la consecuencia, muy seguramente, es que el próximo año el Partido Verde no tenga la presidencia del senado como quedó pactado en los acuerdos de julio.

La polémica de Nicolás Petro

Mientras se zanja una crisis, se desata otra, y esta vez por cuenta de uno de los hijos del presidente Petro. Se trata de Nicolás Petro, que en un mitin político dijo que cuando conformaron la lista del Pacto Histórico en Atlántico se equivocaron porque, según él, hubo gente que llego en paracaídas.

Ernesto Macias lanzó su tercer libro: ‘Entre la espada y el cambio’

El expresidente del Congreso, Ernesto Macias, lanzó su tercer libro ‘Entre la espada y el cambio’, en el cual analiza desde su perspectiva los primeros meses del gobierno Petro. La presentación oficial estaba para mañana 21 de diciembre, pero como todo el mundo salió de vacaciones, se aplazó para enero. Sin embargo, ya está en distribución. Cabe mencionar que Macias ya había escrito los libros ‘Memorias de un bachiller’ y ‘Resiliente’.