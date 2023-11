Presidente Petro gasta $30 millones en mercado, según denuncia de Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe Hernández realizó una denuncia relacionada con los gastos en mercado del presidente y la vicepresidenta. Según el parlamentario, ambos consumen varios de los productos que fueron recientemente gravados con el impuesto saludable, es el caso de los quesos, gaseosas y dulces.

“Les metieron impuesto a quesos, gaseosas, productos de panadería, salsas, jamón, enlatados (…) para cuidar la salud de los colombianos, pero se me ocurrió a mí con mi equipo preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que comen Gustavo Petro y Francia Márquez”, dijo el senador.

La respuesta a un derecho de petición le permitió al funcionario saber en qué productos específicos se gastaba el dinero y los montos exactos de la lista de mercado. El documento es extenso, sin embargo, llamó la atención la inversión en los siguientes alimentos.

