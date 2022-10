"El tema de las tierras no está en el Ministerio de Hacienda": Presidente Petro responde polémica sobre José Antonio Ocampo

En medio de una rueda de prensa que Gustavo Petro tuvo junto al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el presidente de la SAE, Daniel Rojas, fueron revelados varios anuncios sobre lo que pasará con la entidad a cargo de tierras incautadas al narcotráfico.

El primero, la creación de una mesa técnica para investigar irregularidades en el inventario de la Sociedad de Activos Especiales. Si el máximo ente acusador encuentra alguna, iniciará procesos legales. El segundo, que la SAE entregará 60.000 hectáreas fértiles en el Caribe, esto para sumarse a la reforma rural planteada por el Gobierno, que busca democratizar la tierra.

Tras los anuncios, el presidente Gustavo Petro respondió algunas preguntas. Uno de los periodistas de Noticias RCN fue claro en su inquietud: "Justamente con todo este tema de cambio de política para luchar contra el narcotráfico, está también ir por las personas que tienen estos bienes, pero este miércoles el presidente Joe Biden declaraba emergencia nacional para Colombia por amenaza del narcotráfico, ¿cómo recibe este tema?".

Adicionalmente, le preguntó que pasará con la compra de tierras y su método de pago. La pregunta del periodista se dio en el marco de la polémica que se generó por supuestas confrontaciones entre el presidente y el ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, por la forma de pago de los 3 millones de hectáreas ganaderas que se plantean comprar para llevar a cabo la reforma rural. Ante esto, el mandatario sugirió que se abstenía de hacer declaraciones que pudieran suscitar dicha polémica.

"El tema de las tierras está en el Ministerio de Agricultura, específicamente en una entidad que hay que volver muy ágil, que es la Agencia Nacional de Tierras", explicó Petro y agregó que hay un debilitamiento del sector agrario en el país, que ha sido "pordebajeado" porque se privilegió más el petróleo que la agricultura. “Hoy estamos pagando las consecuencias”, afirmó.

Sobre el tema del narcotráfico, el presidente señaló que si se quiere combatir “hay que disminuir el problema agrario de Colombia (…) porque parte de los terrenos deberían ser las tierras fértiles en extinción de dominio”. Es por ello que el director de la SAE aseguró que se entregarán 60.000 hectáreas en el Caribe.

El mandatario habló de un segundo paso que es la compra de tierras. “Comprar y hacer transitar esas tierras a la producción agropecuaria y luego a la industrialización ligera, significa ni más ni menos que duplicar el PIB, eso implica que Colombia se vuelve autosuficiente alimentariamente y exporte”, explicó.

En un cálculo matemático hecho por el jefe de Estado, dijo que, en un plazo de 6 años, en el primer año, 500.000 hectáreas tienen que entrar en el circuito agrario del país, y esas tierras valdrían 5 a 10 billones por año, un dinero con el que el Gobierno dispone, según Petro, pero cambiando las prioridades con el Presupuesto General de la Nación.

"La responsabilidad es mía, no me invente peleas con ministros que no tengo", concluyó Petro y agregò que la decision del Gobierno americano de declarar emergencia nacional para Colombia por amenaza del narcotráfico, no es sorpresiva. "Somos el primer país exportador de cocaína, que querías que pasara, finalmente el problema se resuelve en el debate público", dijo.