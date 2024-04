Presidente Petro cuestionó nuevamente las críticas por posibilidad de importar gas de Venezuela

En horas de la tarde de este viernes 12 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema de la posible importación de gas para Colombia. Nuevamente defendió la idea que Venezuela sería la mejor opción financieramente para el país.

Comparó los costos de comprar gas en Venezuela y en otros países, además de lo que esto representaría para la nación:

Explíquenme por qué es muy inteligente la decisión de importar un gas cuatro veces más caro que el que tiene el vecino (Venezuela). ¿Porque el vecino es comunista no puedo? En cambio, como el otro no es comunista y me vende cuatro veces más caro, entonces ahí si toca.

El presidente Gustavo Petro defendió su idea de importar gas desde Venezuela.

Venezuela vendería gas a Colombia cuatro veces más barato

El mandatario volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de adquirir gas de importación para cubrir la demanda del país, en medio de unas declaraciones donde hizo referencia a la crisis de disminución en los niveles de los embalses. Este tema lo llevó a tocar de nuevo la puerta de Venezuela sería el mejor postor, en caso de que el país lo requiera.

De acuerdo con el presidente, Venezuela vendería a Colombia gas cuatro veces más barato que otros países, lo que constituiría una ventaja en términos financieros para el país.

Fue enfático en mencionar las críticas en su contra al no considerar otras naciones que venderían gas a Colombia cuatro veces más costoso. Aseguró que de ser necesario, Venezuela seguiría siendo la decisión más inteligente.

¿Presidente Petro se refirió a una Venezuela comunista?

El jefe de Estado cuestionó el por qué Colombia no puede importar gas desde Venezuela: "¿Porque el vecino es comunista no puedo? En cambio, como el otro no es comunista y me vende cuatro veces más caro, entonces ahí si toca".

Estas frases del mandatario generaron un serie de reacciones respecto a su posición frente a la situación político-social del vecino país, lo que para mucho sería reconocer que Venezuela podría estar en un régimen comunista.

Luego de mencionar que Venezuela "es comunista", el presidente desvió la atención a sus palabras y se refirió al impacto que tendría en la población el no importar gas cuatro veces más barato. Segundo más tarde dio por terminado el tema.